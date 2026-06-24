Роскосмос начал экономить «Союзы»

Первый старт пилотируемого космического корабля с восстановленной после пожара пусковой площадки №31 на Байконуре состоится 14 июля. В этот день на МКС отправится корабль Союз МС-29 с экипажем 75-й длительной экспедиции. На борту корабля космическая команда в составе: командир Петр Дубров, бортинженер Анна Кикина и бортинженер, астронавт NASA Анил Менон.

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Дублирующий экипаж – наши Дмитрий Петелин, Константин Борисов и американка Дениз Бернхем.

Для Героя России Анны Кикиной это уже вторая длительная миссия. В прошлый раз она провела на МКС 157 суток и 10 часов. Полёт проходил в 2022-2023 гг. в составе 68-й экспедиции, Анна была экипаже американского корабля Dragon (SpaceX Crew-5).

Герой России Петр Дубров провел в космосе непрерывно почти год – 355 суток, проработав в трёх экспедициях подряд: МКС-64/65/66. Он также был дублёром командира корабля Союз МС-28 Сергея Кудь-Сверчкова, который сейчас является командиром всего экипажа МКС, став им после досрочного возвращения на Землю миссии Crew-11.

Авария на площадке №31 произошла 27 ноября 2025 года при старте корабля Союз МС-28. Экипаж, как мы знаем, профессионально разобрался с возникшими проблемами и добрался до МКС, а вот стартовый стол пришлось после ликвидации пожара частично разбирать и собирать заново. Поскольку он является единственным, который подходит для старта ракеты в сборе с пилотируемыми кораблями марки «Союз», а перспективный корабль «Орёл» еще не готов, то на время ремонта Россия была лишена возможности отправлять на орбиту космонавтов, и запускала только спутники и транспортные корабли.

Первому после ремонта стартового комплекса пилотируемому пуску сопутствуют несколько новинок. Впервые за отрывом от Земли ракеты с кораблём можно будет не только наблюдать в прямом эфире - все желающие смогут оценить зрелище прямо с Байконура. Роскосмос организует для этого специальный однодневный тур.

Другое новшество касается самих космонавтов: начиная с экипажа корабля Союз МС-29, все исследователи околоземного пространства будут проводить на орбите больше времени (в среднем), чем их предшественники. Продолжительность каждой миссии увеличится на два месяца или более.

О том, ради чего продлевается срок пребывания экипажей на МКС и о других переменах на околоземной орбите «Свободной Прессе» рассказал академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, член Общественного совета "Роскосмоса» Игорь Маринин.

«СП»: В NASA в прошлом году решили увеличить срок пребывания на МКС астронавтов и космонавтов, прилетающих на кораблях Dragon. Роскосмос принял аналогичное решение по примеру американских коллег?

- Главная причина не в том, что кто-то принимает похожие решения. Просто мы учимся летать всё лучше. Полугодовое пребывание на МКС стало нормой, с прорывами на годовые полеты и более продолжительные, чем год. (Рекордсменом стал космонавт-врач Валерий Поляков, который ещё на станции «МИР» провел непрерывно 437 суток и 18 часов, рекордсмены МКС - Олег Кононенко и Николай Чуб – более 374 суток, ненамного от них отстал и командир Союз-МС-29 Дубров, - «СП»).

Экипажи, доставляемые «Союзами» в этом десятилетии, работали, в среднем, полгода плюс-минус полторы декады, сейчас переходим на 8-9 месяцев. Конкретно экипаж корабля Союз МС-29 летит на 280 суток.

Это даёт большую экономию: одна ракета и один космический корабль за два года, вместо четырёх будут использоваться три. Это удобно, и космонавтам хорошо: реже нужно мотаться туда-сюда. С ними же решение, безусловно, согласовывали.

«СП»: Недавно на МКС была разгерметизация, которая не на шутку испугала американцев (не астронавтов, а чиновников NASA на Земле). Это дало новую пищу для разговоров: сколько ещё сможет прослужить МКС? Сейчас ей отвели срок до 2028 года с возможным продлением даже до 2032-го. Не грохнется ли она раньше?

- Вопрос непростой. МКС сконструирована так, что длительность её эксплуатации зависит от технического состояния самых старых, первых модулей, которые запущены в прошлом веке.

Первый модуль – ФГБ (функциональный грузовой блок) выведен на орбиту 20 ноября 1998 года. Он сделан в России, но на американские деньги, поэтому владельцем являются США.

Второй (небольшой соединительный, - «СП») модуль – полностью американский, и третий – служебный модуль «Звезда» - полностью российский. Именно в нём и происходят утечки, видимо – из-за старения металла.

Сейчас эти утечки удаётся нейтрализовать достаточно успешно. Если так дело пойдёт, то станция может эксплуатироваться и до 2028 года, и до 2030-го, и даже дольше.

«СП»: Российская станция (РОС) должна собираться в стыковке с МКС. Успеем мы её сделать, пока жива МКС?

- Если МКС будет в таком состоянии, как сейчас – точно успеем. При одном условии - сами не передумаем.

Но, конечно, невозможно полностью исключать, что на МКС произойдёт что-то необратимое, и с разгерметизацией не получится больше бороться. Тогда придется прекращать полёт МКС раньше. (РОС в таком случае будут собирать автономно от МКС, а это труднее и дороже - «СП»).

Так или иначе, раз в два года собирается международная комиссия, которая рассматривает все возможные варианты и принимает решения. Сейчас действует решение – эксплуатировать до 2028 года. Такое относительно долгосрочное планирование необходимо, чтобы государства-участники МКС выделяли финансирование на поддержание работоспособности станции, изготовление запчастей для неё, ракет и кораблей.

Что же касается РОС, то сейчас происходит её перепланирование. Сначала собирались её строить отдельно от МКС и на другой орбите. Потом решили оставить на той же орбите, тогда и возникла идея состыковать элементы новой станции с МКС, а после сборки отстыковать РОС, забрав с собой и самый новый из тех российских модулей, что сейчас есть на МКС – научный. Он ещё не выработал свой ресурс.

Но конкретных планов по запуску новых модулей – с подписями и печатями – я пока не видел. Думаю, что план создания РОС ещё не утверждён, хотя наверняка разработан и обсуждается.

«СП»: Американцы просто уйдут с МКС, поскольку новую околоземную станцию, в отличие от нас, NASA создавать не планирует. Штатам больше не интересна пилотируемая космонавтика на орбите?

- Американцы – понятие растяжимое. У них есть государственное агентство NASA, и есть частный космос.

Сегодня NASA переориентирует все государственные средства на освоение Луны. Сначала вместо околоземной станции они хотели построить окололунную, а теперь отказались и от этой идеи. Они упростили и удешевили свою программу, решив строить станцию сразу на поверхности Луны.

Высаживаются на поверхность, и сразу же начинают там строительство капитальной лунной базы.

Но то – NASA. А у коммерческих структур есть свои планы на околоземную орбиту. Сразу несколько фирм-миллиардеров разрабатывают околоземные орбитальные станции, на которые они будут возить за деньги туристов или учёных.

Один из модулей такой будущей коммерческой станции уже пристыкован к МКС, и проходит там испытания. Туда регулярно заходят астронавты и проверяют, как всё работает.

Некоторые из таких компаний, которые работают над частными орбитальными станциями, планируют запустить первые модули на орбиту ещё до 2030 года. Некоторые разрабатывают свои корабли, другие планируют использовать космические корабли Маска.

То есть коммерсанты не дремлют, они не хотят упускать момента, когда можно будет поживиться пирогом околоземной орбиты.