Ученые переписывают климатическую историю

Масштабное исследование ставит под сомнение прежние представления климатологов о природе температурных аномалий в Северной Атлантике. Ученые из Университета штата Флорида и Цюрихского технологического института применили новый статистический метод анализа данных, охватывающих период с 1920 по 2025 год, и пришли к неожиданному выводу: то, что ранее считалось естественной океанической циркуляцией, на самом деле является результатом двух разнонаправленных антропогенных сил.

Промышленные аэрозоли, отражающие солнечный свет, охлаждали поверхность, в то время как парниковые газы, напротив, удерживали тепло, и их совокупное воздействие сформировало ту температурную картину, которую ошибочно приписывали природе.

В отличие от Атлантики, в Тихом океане по-прежнему доминируют естественные климатические паттерны. Хорошо известные циклы Эль-Ниньо и Ла-Нинья, а также менее популярная Тихоокеанская десятилетняя осцилляция, как подтвердило исследование, имеют внутреннее океаническое происхождение и не связаны с деятельностью человека. Ранее считалось, что в Атлантике действует схожий механизм — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОК), которая выступает в роли глобального конвейера тепла.

Однако новый анализ, проведенный с помощью программного обеспечения Python, позволил разделить медленно развивающиеся антропогенные сигналы и быстро меняющиеся естественные колебания, что привело к пересмотру этой теории.

Это открытие имеет далеко идущие практические последствия, выходящие далеко за рамки академической науки. Температура Атлантики напрямую связана с активностью ураганов, и исследование показывает, что именно антропогенные выбросы привели к резкому всплеску их числа с 1990 года. Если бы потепление контролировалось естественными циклами, можно было бы рассчитывать на возвращение к относительно спокойным периодам. Но теперь ученые предупреждают, что будущее атлантического побережья зависит не от капризов природы, а от решений человечества.

Как отмечают авторы работы, которая обнародована в издании Geophysical Research Letters, подготовка к временному природному циклу и к долгосрочной антропогенной тенденции — это принципиально разные стратегии, и это знание критически важно для планирования инфраструктурных проектов.

Ранее ученые заявили, что кальмарам и каракатицам удалось пережить массовое вымирание. Археологи нашли в Китае метеоритный топор возрастом более 3000 лет.