Австралийские геологи установили возраст древнейшего кратера Земли

Австралийские геологи из Университета Кёртина уточнили возраст древнейшего кратера на Земле, обнаруженного в 2025 году на северо-западе Австралии в регионе Пилбара. Исследователи установили, что впадина диаметром 40–45 километров образовалась около трёх миллиардов лет назад, что делает её современницей первых континентов планеты.

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Профессор Кристофер Кирклэнд отметил, что это единственный известный кратер архейской эры, и его изучение поможет понять процессы, формировавшие облик Земли на ранних этапах.

Первоначально кратер, названный «северным куполом» и Миралга, датировали 3,47 миллиарда лет, однако другие исследования указывали на возраст 2,3–2,4 миллиарда лет, что вызывало споры.

Чтобы разрешить их, учёные проанализировали изотопный состав и структуру цирконов - тугоплавких кристаллов, сохраняющих информацию о возрасте пород. Были отобраны цирконы, повреждённые при падении астероида, и их анализ показал, что кратер образовался около трёх миллиардов лет назад. Это значение ниже первоначальных оценок, но выше альтернативных, что делает объект особенно ценным для дальнейших исследований.

Ранее сообщалось, что столкновение с Луной способно переписать историю нашей Солнечной системы.