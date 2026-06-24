Австралийские геологи установили возраст древнейшего кратера Земли
Австралийские геологи из Университета Кёртина уточнили возраст древнейшего кратера на Земле, обнаруженного в 2025 году на северо-западе Австралии в регионе Пилбара. Исследователи установили, что впадина диаметром 40–45 километров образовалась около трёх миллиардов лет назад, что делает её современницей первых континентов планеты.
Профессор Кристофер Кирклэнд отметил, что это единственный известный кратер архейской эры, и его изучение поможет понять процессы, формировавшие облик Земли на ранних этапах.
Первоначально кратер, названный «северным куполом» и Миралга, датировали 3,47 миллиарда лет, однако другие исследования указывали на возраст 2,3–2,4 миллиарда лет, что вызывало споры.
Чтобы разрешить их, учёные проанализировали изотопный состав и структуру цирконов - тугоплавких кристаллов, сохраняющих информацию о возрасте пород. Были отобраны цирконы, повреждённые при падении астероида, и их анализ показал, что кратер образовался около трёх миллиардов лет назад. Это значение ниже первоначальных оценок, но выше альтернативных, что делает объект особенно ценным для дальнейших исследований.
Ранее сообщалось, что столкновение с Луной способно переписать историю нашей Солнечной системы.