Названы лучшие телевизоры для установки на кухне

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех недорогих телевизоров, которые подойдут для установки на кухне.

Открывает список Tuvio 4K Ultra HD DLED Frameless 43 за 18 тыс. руб. Недорогой, но крутой телевизор суббренда Яндекс. Телевизор от суббренда «Яндекса» оснащен 43-дюймовым экраном с разрешением 4K и яркостью 280 нит, операционной системой YaOS с «Алисой AI», стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus и набором интерфейсов для подключения внешних устройств.

Следом идет Hisense 43E66SL за 23,8 тыс. руб., который получил DLED-панель на 43 дюйма с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, а также функциями AI Upscaler и AI Smooth Motion для улучшения качества изображения и акустической системой мощностью 20 Вт. За работу смарт-системы отвечает операционная система VIDAA с игровым режимом, поддержкой ALLM и VRR.

Замыкает топ Toshiba 43C350RE, который при цене 28,9 тыс. руб. предлагает 43-дюймовый экран с разрешением 4K, поддержкой HDR10, технологией MEMC и яркостью до 300 нит, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и ИИ-оптимизацией REGZA AI Sound мощностью 12 Вт. За обработку изображения также отвечает процессор REGZA AI Engine ZR Gen3, автоматически адаптирующий настройки под тип контента. Телевизор работает на ОС VIDAA, поддерживает ALLM и игровую панель Game Deck.