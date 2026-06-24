Airbus A380 проверят из-за трещин в крыльях

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) распорядилось провести проверку 16 пассажирских самолетов Airbus A380 после обнаружения трещин в конструкциях крыла одного из лайнеров. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Agence France-Presse.

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По данным агентства, под требование регулятора попали 15 самолетов авиакомпании Emirates и один лайнер австралийской Qantas.

При этом пять воздушных судов Emirates должны пройти инспекцию до выполнения следующего рейса. Остальные самолеты необходимо проверить до достижения установленного лимита эксплуатации. Как сообщили в Airbus, в ходе обследования одного из A380 были выявлены трещины на внутренних элементах крыла, которые потенциально могут повлиять на его структурную целостность.

После этого специалисты определили группу самолетов с аналогичной производственной историей и рекомендовали провести их дополнительную проверку. Airbus A380 является крупнейшим пассажирским авиалайнером в мире. Самолет выпускался с 2004 по 2021 год. Ранее, в 2019 году, EASA уже рекомендовала проверить часть парка A380 из-за риска образования трещин в конструкции крыльев.

До этого в EASA заявили о разработке рекомендаций для применения альтернативных вариантов – Jet A наряду со стандартным для стран ЕС авиатопливом Jet A-1.