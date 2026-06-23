Немецкие учёные выяснили причину снижения энергии в клетках

Сотрудники немецкого Института старения имени Лейбница, расположенного в Йене, выяснили, что снижение энергии в клетках с возрастом связано с фосфатидилхолином. Это вещество представляет собой липид, входящий в состав клеточных мембран.

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Согласно информации из журнала Science Daily, недавние опыты, проведенные немецкими специалистами, продемонстрировали, что с течением времени митохондрии теряют значительную часть своей работоспособности. Причиной становится уменьшение эластичности их мембран, что ведет к раздроблению органелл и ухудшению их функций.

Как поясняют авторы работы, генерация энергии не прекращается, однако процесс становится менее стабильным. Кроме того, утрачивается способность энергии гибко распределяться. В результате у клеток снижается метаболическая пластичность — возможность быстро приспосабливаться к повышенным нагрузкам.

Тем не менее, ученые считают, что этот процесс можно повернуть вспять. В ходе эксперимента было установлено, что всего два дня добавления в рацион фосфатидилхолина или его предшественника холина позволяют вернуть митохондриям структуру, характерную для молодого возраста. Данный метод сохранял эффективность даже в тех случаях, когда терапию начинали в среднем или пожилом возрасте.

В публикации также упоминалось более раннее исследование, проведенное командой Университета Монаша. Тогда специалистам удалось выявить, что белок NOX4, присутствующий в скелетных мышцах, играет ключевую роль в поддержании здоровья и физической активности у людей старшего возраста.