Самолет 1974 года спасет телескоп NASA от падения на Землю

Американское космическое агентство готовит необычную спасательную операцию на орбите. Космическая обсерватория «Свифт», работающая с 2004 года, постепенно теряет высоту из-за сопротивления разреженных слоёв атмосферы, и к середине 2026 года риск её неконтролируемого падения достиг 50%. Поскольку у телескопа нет собственных двигателей для коррекции, NASA пришлось искать альтернативные пути.

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Инженеры заключили контракт с компанией Katalyst Space, которая построила специальный модуль LINK. Этот аппарат должен пристыковаться к «Свифту» и поднять его на более высокую орбиту. Однако чтобы доставить спасателя к телескопу, потребовался особый носитель — ракета Pegasus XL, которая запускается не с земли, а с воздуха. Для этого нужен самолёт-носитель, и единственным доступным вариантом оказался Lockheed L-1011 Stargazer, выпущенный ещё в 1974 году.

Этот лайнер — последний представитель своего типа, сохранивший лётную годность. Изначально он был пассажирским широкофюзеляжным самолётом, но в 1994 году компания Marshall Aerospace переоборудовала его для крепления ракеты Pegasus XL под фюзеляжем. За 32 года эксплуатации Stargazer выполнил почти 50 воздушных пусков, оставаясь единственным в мире самолётом, используемым для вывода спутников на орбиту.

Процедура запуска выглядит так: самолёт поднимает ракету на высоту около 12 километров, после чего сбрасывает её. В течение 5 секунд Pegasus XL падает свободно, а затем включает собственный двигатель и уходит в космос. Такая схема даёт важное преимущество — возможность выбирать любое наклонение орбиты без больших затрат топлива, что критично для миссии, которую относят к высокорискованным и малозатратным.

Теперь остаётся дождаться старта: спасательный аппарат LINK отправится в путь, чтобы продлить жизнь обсерватории, которая более двух десятилетий изучает самые мощные взрывы во Вселенной — гамма-всплески. Если миссия пройдёт успешно, телескоп сможет продолжить работу, а самолёт 1974 года в очередной раз докажет свою уникальную надёжность.