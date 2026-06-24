Телескоп Roman прибыл во Флориду для запуска

Телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope (Roman Space Telescope, Roman, RST) прибыл 21 июня в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде перед запуском ракетой Falcon Heavy, запланированным на лето. Об этом сообщает НАСА.

В настоящее время специалисты космодрома проводят осмотр телескопа и готовят помещение, где планируется провести его непосредственную предпусковую подготовку.

Ожидается, что телескоп будет запущен на восемь месяцев раньше, чем планировалось.

В декабре издание NSF сообщило, что Центр космических полетов имени Годдарда НАСА в конце ноября завершил строительство инфракрасного космического телескопа Roman.

Запустить обсерваторию планируется в точку Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Одно из основных предназначений Roman — поиск и изучение экзопланет.