Когда эволюция дала человеку нормально тело

На протяжении всего своего эволюционного пути, от вида к виду, гоминины, и Homo в том числе, становились крупнее. Новое исследование установило, что это увеличение не было равномерным и постепенным.

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Как сообщают его авторы в журнале PNAS, наиболее заметный скачок массы тела у наших предков произошел примерно 2–2,5 миллиона лет назад — с появлением Homo rudolfensis и Homo erectus/ergaster.

Исследователи пришли к таким выводам, проанализировав массу тела по 386 ископаемым останкам, относящимся к 21 виду гомининов. Для отслеживания изменений размеров тела на протяжении миллионов лет использовались статистические модели.

Homo erectus/ergaster стали первыми гомининами со средней массой около 60 кг и более — то есть приблизились по весу к многим современным людям.

Некоторые Homo, впрочем, выбиваются из общей колеи. Homo floresiensis и Homo naledi оставались мелкими. Исследователи считают их исключениями, подтверждающими правило — в статье эти виды прямо названы «выбросами».

«Годами разные работы приходили к разным выводам — то ли наши предки постепенно набирали массу, то ли произошел резкий скачок в какой-то ключевой момент в эволюции рода Homo. Нам кажется, все дело в том, что каждый изучал лишь отдельный фрагмент гораздо более крупной картины. Когда же складываешь все ископаемые находки вместе, проверяешь несколько конкурирующих гипотез и учитываешь родственные связи между видами, проступает более четкая картина. Ответ, скорее всего, лежит в сочетании этих идей», — полагает ведущий автор исследования Джейкоб Гарднер из Редингского университета.

Этот эволюционный скачок совпадает по срокам с другими переменами у поздних Homo. Они уже передвигались на двух ногах эффективнее, чем ранние гоминины, ели больше мяса и преодолевали гораздо большие расстояния в поисках пищи и подходящих мест обитания — укрупнение тела всему этому всячески способствовало.