ИИ научился находить опасные космические ураганы

Ученые из Китая совершили прорыв, к которому планетологи стремились два десятилетия: они разработали нейросеть, способную обнаруживать космические ураганы на спутниковых снимках с поразительной точностью — 97,9%. Созданная под руководством Цин‑Хэ Чжана из Национального центра космических наук Китайской академии наук система уже прошла проверку на реальных данных и готова изменить подход к изучению космической погоды.

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Для обучения нейросети использовали масштабный массив данных: около 300 тысяч изображений полярных сияний (аврор) за период с 2005-го по 2021 год. Среди них было 570 подтвержденных случаев космических ураганов. На глобальном тесте система продемонстрировала впечатляющий результат — почти 98% точности. Это не лабораторные показатели, а эффективность в реальных условиях: нейросеть научилась отличать настоящие ураганы от похожих, но ложных структур.

Космический ураган — гигантский вихрь плазмы в верхней атмосфере Земли, который формируется над магнитными полюсами и внешне напоминает спиралевидное полярное сияние. Его диаметр может достигать тысячи километров. Хотя явление выглядит эффектно, оно несет серьезные угрозы: выводит из строя спутники, нарушает радиосвязь, сбивает с толку навигационные системы, ослепляет радары. Опасность в том, что такие ураганы могут возникать даже в периоды, которые считаются «спокойными с точки зрения космической погоды.

Раньше ученые искали космические ураганы вручную: им приходилось просматривать сотни тысяч снимков, выискивая едва заметные узоры. Этот процесс был долгим, утомительным и субъективным;Разработанная нейросеть действует в два этапа: она быстро анализирует изображение и определяет, есть ли на нем космический ураган («да или «нет). Если ураган обнаружен, ИИ не просто фиксирует факт его наличия, а точно выделяет местоположение вихря на снимке — буквально обводит его контуром. Это дает ученым готовые координаты для дальнейшего анализа параметров явления.Ключевое преимущество решения в том, что акцент сделан не только на точности распознавания (97,9 %), но и на локализации ураганов. Без точных координат статистика о количестве ураганов за год остается просто набором цифр. Теперь же ученые получают не просто данные о факте события, а полноценную карту с координатами и визуальным описанием.

Китайские исследователи не ограничились публикацией научной статьи — они создали полноценную программную платформу с визуальным интерфейсом. Благодаря этому специалистам больше не нужно обладать навыками программирования, чтобы использовать нейросеть, — достаточно загрузить спутниковые снимки в программу и получить готовую карту ураганов. Особую актуальность разработка приобретет с запуском китайско‑европейской миссии SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer). Миссия будет регулярно передавать высококачественные ультрафиолетовые снимки аврор, создавая огромный поток данных. Вручную обработать такой объем невозможно, а новая ИИ‑система позволит анализировать информацию в режиме реального времени.

Этот проект демонстрирует силу целенаправленного подхода: вместо попыток создать универсальный ИИ ученые сосредоточились на решении узкой, но критически важной задачи. Результат — не просто высокая точность, а переход от субъективного «гадания по снимкам к точной инженерии в прогнозировании космической погоды. Это важно для всех, кто зависит от GPS, спутниковой связи и стабильной работы интернета.

Ранее инструмент искусственного интеллекта нашел в данных телескопа «Хаббл больше тысячи космических аномалий. За два дня ИИ обнаружил в архиве изображений 1300 необычных объектов. Среди них: хаотично сливающиеся галактики и звезды, за которыми тянется газ. Некоторые объекты вовсе не поддаются научной классификации.