Амфоры возрастом 2000 лет помогли изучить магнитное поле Земли

Группа ученых из Тель-Авивского университета, Университета Ариэля и Управления древностей Израиля опубликовала в журнале Archaeometry неожиданное исследование. Обломки ручек от винных амфор, найденные при раскопках в Иерусалиме, позволили с высокой точностью восстановить историю магнитного поля Земли — и заодно пролить свет на один из самых спорных вопросов городской археологии.

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Как глина запоминает магнитное поле

Когда гончар обжигает сосуд в печи, минералы железа внутри глины выстраиваются вдоль силовых линий магнитного поля Земли. После остывания эта ориентация фиксируется намертво — своего рода слепок того, каким было поле в момент обжига.

Спустя тысячелетия исследователи могут нагреть крошечный фрагмент такого черепка в контролируемых лабораторных условиях и измерить сохранившийся магнитный сигнал. Метод называется археоинтенсивным анализом. Главная сложность — выяснить, когда именно был обожжен сосуд. Без точной даты магнитное измерение теряет большую часть своей ценности.

Телеканал «Наука»

Результаты оказались впечатляющими. Около 206 года до нашей эры один из образцов зафиксировал значение магнитного момента в 133 единицы. Примерно к 156–155 годам до нашей эры другой образец показал уже 87 единиц. Иными словами, магнитное поле Земли в восточном Средиземноморье потеряло более 30 процентов интенсивности примерно за пятьдесят лет — со скоростью около 0,8 единицы в год.

Подобное ослабление уже фиксировалось в региональных данных по Леванту, но прежде картина была размытой. Крупные модели усредняют показатели, сглаживая резкие кратковременные изменения. Родосские амфоры с их точными датами дают последовательность конкретных точек — и картина становится куда четче.

Черепки как инструмент уточнения датировки

Открытие работает и в обратную сторону. Поскольку магнитное поле падало быстро и предсказуемо, магнитная интенсивность черепка может помочь уточнить его дату внутри уже известного диапазона. Одна из ручек, датированная приблизительно 234–199 годами до нашей эры, по магнитным показателям тяготеет к позднему краю этого интервала. Другая, из диапазона 198–161 годов, — к самому его началу. Третья, из того же широкого периода, скорее относится к концу — около 161 года, когда поле уже заметно ослабло.

Это означает, что метод может дополнять традиционную эпиграфику — изучение надписей и клейм. В ряде случаев он способен уточнить последовательность родосских эпонимов, которая до сих пор остается предметом споров среди специалистов.

Спор о крепости Акра

Отдельную историю рассказывает один местный сосуд, обозначенный в исследовании как HP06. Он был найден в основании оборонительного пандуса — наклонной земляной насыпи — на раскопках парковки Гивати. Часть археологов связывает эту конструкцию с крепостью Акра, которую Антиох IV Эпифан возвел в Иерусалиме около 167–168 года до нашей эры после захвата города Селевкидами.

Проблема в том, что тип керамики, к которому относится HP06, обычно датируется не ранее 130 года до нашей эры — слишком поздно для первоначального строительства Акры. Магнитные измерения подтвердили эту позднюю датировку. Сравнив интенсивность поля в сосуде с региональной эталонной кривой, исследователи пришли к выводу, что он, скорее всего, изготовлен в конце II века до нашей эры.

Авторы оговариваются: сам пандус мог быть возведен позже того сооружения, которое он защищал. Тем не менее новые данные укрепляют позицию тех, кто считает этот оборонительный пандус не частью первоначальной Акры.

Исследование основано на небольшой выборке. Однако тысячи клейменых родосских ручек амфор, найденных по всему восточному Средиземноморью, хранят сразу два вида данных — дату в штампе и магнитный сигнал, сохранившийся в глине. Этот архив может помочь как в уточнении хронологии эллинистической торговли, так и в изучении древней истории магнитного поля Земли.