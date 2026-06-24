Более половины россиян не против «оживить» родственников с помощью ИИ

HONOR провела опрос среди россиян и выяснила их отношение к ИИ в вопросе ушедших близких. Оказалось, что две трети россиян хранят много семейных фото в смартфонах, но сожалеют, что мало снимали важные моменты. Ещё больше людей (65,9%) жалеют об отсутствии видео с покойными родственниками. Интереснее дела обстоят касаемо «оживления» фото умерших родственников с помощью ИИ.

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Большинство опрошенных слышали о технологиях, позволяющих «оживлять» старые снимки. И больше половины (почти три четверти) готовы пользоваться такой функцией, если она будет встроена в телефон.

Отношение к самой идее ИИ-оживления разделилось: 27,6% считают это замечательным, 29,9% видят в этом способ освежить память, а 10,3% называют такую практику негуманной. Остальные заняли «осторожную» или «нейтральную» позицию.

© HONOR

Ferra.ru

В HONOR на фоне опроса напомнили, что в смартфонах линейки HONOR 600 есть инструмент для вышеописанных целей — «Фото в видео 2.0». Он-то и позволяет анимировать любые фото прямо в галерее и создавать ролики, объединяя людей с разных снимков.