Что происходит с медведем, когда он в спячке

Зимние месяцы медведи проводят в берлоге без пищи и почти без движения, а весной возвращаются к обычной жизни. «Рамблер» разобрался, что происходит с организмом медведя во время спячки.

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Хотя в русском языке используется слово «спячка», с научной точки зрения состояние медведя отличается от классической гибернации, характерной для ежей, сусликов или летучих мышей. У мелких млекопитающих температура тела во время зимнего сна может опускаться почти до температуры окружающей среды. Сердце начинает биться всего несколько раз в минуту, а обмен веществ резко замедляется.

У медведей ситуация другая. Температура их тела снижается сравнительно немного — обычно с примерно 37–38 °C до 30–34 °C. Поэтому исследователи называют это состояние не гибернацией, а особой формой зимнего покоя.

Как медведь готовится к зиме?

Подготовка начинается еще летом. С приближением осени животные переходят в состояние гиперфагии — периода, когда резко возрастает аппетит. В это время животные могут потреблять до 15–20 тысяч килокалорий в сутки.

Основная цель — накопить как можно больше жировых запасов. Именно жир станет главным источником энергии во время зимнего покоя.

У крупных особей масса тела за несколько месяцев может увеличиться на десятки килограммов. В некоторых случаях медведь набирает более ста килограммов дополнительного жира.

Что происходит с сердцем?

Во время зимнего покоя частота сердечных сокращений может снижаться до 8–15 ударов в минуту. Между отдельными сокращениями сердца иногда возникают паузы продолжительностью более десяти секунд.

Для человека такие показатели стали бы поводом для экстренной медицинской помощи. Для медведя это нормальная физиологическая адаптация, которая позволяет экономить энергию и снижать расход кислорода.

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Почему медведь не умирает от обезвоживания?

Во время зимнего покоя медведи не только не едят, но и практически не пьют. Но при этом у них не наступает обезвоживание. Все благодаря тому, что объем необходимой воды образуется прямо внутри организма.

При расщеплении жиров образуются не только энергия и углекислый газ, но и выделяется так называемая метаболическая

вода. Поэтому медведь способен поддерживать водный баланс даже без поступления жидкости извне. Кроме того, во время спячки организм уменьшает потери жидкости за счет снижения обмена веществ и работы многих физиологических процессов.

Куда исчезают отходы жизнедеятельности?

Во время спячки медведи практически не мочатся. Для большинства животных это быстро привело бы к отравлению организма продуктами обмена. Однако у медведей действует необычный механизм переработки азота. Вместо того чтобы выводить мочевину наружу, организм частично возвращает содержащийся в ней азот в обмен веществ и использует его для синтеза новых белков. Фактически медведь перерабатывает собственные отходы и повторно использует в качестве ценных ресурсов.

С калом механизм работы другой. Во время спячки пища в кишечник не поступает, поэтому новых каловых масс практически не образуется. Остатки содержимого кишечника постепенно обезвоживаются и уплотняются. В толстой кишке формируется так называемая фекальная пробка — плотная масса из непереваренных остатков пищи, волос, растительных волокон и клеток кишечного эпителия. Она сохраняется в кишечнике на протяжении всей спячки. После выхода из берлоги медведь обычно избавляется от этой пробки в течение первых дней или недель.

Что происходит с костями?

Одна из проблем продолжительной неподвижности — потеря костной массы. У людей длительный постельный режим или пребывание в невесомости приводит к развитию состояния, напоминающего остеопороз. Кости начинают терять минералы и становятся менее прочными.

Однако у медведей даже после нескольких месяцев без движения плотность костной ткани остается относительно стабильной. Организм продолжает поддерживать баланс между разрушением старой костной ткани и образованием новой.

Как медведицы рожают во время спячки?

Одна из самых удивительных особенностей связана с размножением. Беременные самки устраиваются в берлоге осенью, а детеныши появляются на свет уже зимой — чаще всего в январе или феврале. Новорожденные медвежата весят всего несколько сотен граммов и полностью зависят от матери. Даже находясь в состоянии зимнего покоя, медведица вырабатывает молоко и кормит потомство за счет накопленных жировых запасов.

Можно ли разбудить медведя?

Вопреки распространенному мифу, медведь не находится в состоянии полной отключенности от внешнего мира. Он способен реагировать на шум, вибрации и потенциальную угрозу. Именно поэтому потревоженный медведь может быстро проснуться и напасть. Это одна из причин, почему специалисты не рекомендуют приближаться к зимним берлогам.

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