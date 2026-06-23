Xiaomi выпустила смартфон с экраном на 120 Гц и дешевле 9 тысяч рублей

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 17C, который выделяется низкой ценой и большой батареей. Об этом сообщает MyDrivers.

Новинка оснащена 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1640х720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и сертификацией TUV Rheinland. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G81 Ultra, дополненный всего 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 или 128 ГБ.

Основная камера в Redmi 17C получила разрешение 13 Мп. Среди прочих характеристик называют аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, наличие бокового сканера отпечатков пальцев и разъема miniJack для наушников.

В программных особенностях смартфона подчеркивается поддержка функции Xiaomi Super Island, предназначенной для отображения уведомлений и системной информации в области выреза фронтальной камеры.

Redmi 17C поступит в продажу в черном, голубом и красном цветах по цене от 799 юаней (около 8,6 тыс. руб.). О доступности смартфона за пределами Китая не уточняется.

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