В Китае создали единый разум для управления роботами

В Китае создали единый разум для управления разными роботами: видео
Китайская компания MindOne Robotics представила платформу управления роботами, которая позволяет машинам разного типа выполнять общие задачи под контролем единой модели искусственного интеллекта. Как сообщает Humanoids Daily, разработка получила название Mind-0 и уже была продемонстрирована на примере совместной работы человекоподобных роботов и стационарных роботизированных комплексов с двумя манипуляторами.
Во время испытаний роботы выполняли полный логистический цикл: находили коробки, переносили их, упаковывали и запечатывали. Несмотря на различия в конструкции и возможностях, все устройства работали под управлением одной базовой ИИ-системы.
Один «мозг» для разных машин
Одна из главных проблем современной робототехники заключается в том, что программное обеспечение обычно создается под конкретную модель робота. При переносе на другую платформу систему приходится дорабатывать или переобучать.
В MindOne решили разделить интеллект робота на два уровня. Верхний отвечает за восприятие окружающей среды, планирование действий и принятие решений. Нижний преобразует эти команды в движения, учитывая особенности конкретной машины — количество суставов, размеры, балансировку и другие параметры.
Такой подход позволяет использовать одну и ту же модель искусственного интеллекта на роботах разных типов без создания отдельных алгоритмов для каждого устройства.
Вместо роботов учили людей
Еще одна особенность проекта связана с обучением нейросети. Большинство подобных систем получают данные от операторов, которые напрямую управляют роботами. По мнению разработчиков, такой метод ограничивает качество обучения, поскольку человек вынужден подстраиваться под возможности машины.
В случае Mind-0 использовались данные о движениях самих людей. Для их сбора применялись системы захвата движений всего тела, носимые устройства и камеры, закрепленные на человеке. Затем специальный программный конвейер переводил эти данные в формат, понятный роботам.
Разработчики считают, что такой способ позволяет сохранить естественные стратегии решения задач и делает поведение машин более гибким.
Как удалось повысить точность
Переход от компьютерной симуляции к реальному миру остается одной из самых сложных задач робототехники. Робот, отлично работающий в виртуальной среде, нередко сталкивается с проблемами после запуска на реальном оборудовании.
Для решения этой проблемы компания разработала систему компенсации производительности. Она использует небольшой объем данных, собранных уже после установки робота, и корректирует работу алгоритмов с учетом реальных условий.
По данным MindOne, на гуманоидной платформе Unitree G1 это позволило добиться точности манипуляций менее одного сантиметра.
Также в систему встроен механизм, который учитывает задержки, возникающие при работе датчиков, вычислительных блоков и приводов. Искусственный интеллект постоянно получает обратную связь от робота и корректирует свои действия в режиме реального времени, чтобы выполнение задач не отставало от плана.
Шаг к универсальному роботизированному интеллекту
Компания MindOne Robotics была основана в Шэньчжэне в 2025 году. Сейчас она рассматривает свою платформу как основу для создания универсального искусственного интеллекта, который сможет работать на самых разных роботизированных системах без глубокой адаптации под каждую из них.
В будущем разработчики планируют расширять наборы данных, собранных с участием людей, и применять технологию не только на гуманоидных роботах, но и на других мобильных и стационарных платформах. Если такой подход окажется успешным, роботам разных типов больше не потребуется собственный «мозг» — они смогут использовать общую интеллектуальную систему для совместной работы.