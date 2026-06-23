В Турции воссоздадут загадочное поселение возрастом 4500 лет

Проект предполагает возведение шести зданий, расположенных по круговой оси. При строительстве будут соблюдены все археологические маркеры: ориентация по сторонам света, масштаб и аутентичные материалы (утрамбованная земля для пола, дерево и плоские глиняные крыши).

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Каждый этап стройки зафиксируют на видео и фото. Экспериментальная археология призвана ответить на практические вопросы: сколько времени уходит на заготовку сырья, как ведут себя несущие стены под нагрузкой и как на постройку влияют перепады тепла и влаги.

Древний саман против климатического кризиса

Главная инновация проекта заключается в синергии прошлого и настоящего. Оригинальный Демирджихойюк строился из традиционного анатолийского самана — необожженного кирпича из глины и соломы. Ученые планируют дополнить эту технологию современным экологичным материалом под названием алкер. Алкер создается путем добавления гипса, извести и воды в богатую глиной почву. В отличие от стандартного кирпича, он не требует энергоемкого обжига, быстро твердеет, обладает высокой термической массой, «дышит» и эффективно регулирует микроклимат внутри помещений.

Древние строительные традиции не были примитивными — они опирались на глубокое понимание экологии. Модель Демирджихойюка переносит это знание в современность, предлагая низкоуглеродную альтернативу для устойчивого строительства.

Базой для проекта станет Исследовательский центр экспериментальной археологии Университета Биледжик Шейх Эдебали.