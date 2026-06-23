Nothing намекнула на новый бюджетный смартфон в необычно дизайне

Nothing, известная своими «прозрачными» смартфонами, начала тизерить новинку. Судя по короткому видео в соцсетях, компания готовит к выпуску модель под названием Nothing Phone 4b.

© Ferra.ru

В тизере, опубликованном индийским аккаунтом Nothing, показан набросок смартфона с фирменным прозрачным корпусом и одной камерой сзади. В конце ролика показывают набор карандашей, среди которых выделили один с маркировкой «4b». Сам ролик озаглавлен как «(b)usted».

© Nothing

© Nothing

© Nothing

© Nothing

© Nothing

К слову, как пишут инсайдеры, несколько проектов, которые планировались под бюджетным суббрендом Nothing CMF, были перенесены под основную марку. И Phone 4b может быть переделанным CMF Phone Pro 3.

Полноценных анонсов пока не было.