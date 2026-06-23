Обнаружены неизвестные тексты святого

Международная группа ученых готовит к публикации две ранее неизвестные проповеди святого Августина Аврелия (354–430 гг. н. э.), одного из главных отцов христианской церкви. Тексты обнаружили в манускрипте XII века, который хранится в монастыре города Пельплин (Польша). Открытие сделал профессор Кристиан Торнау из Вюрцбургского университета, сообщает Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (международная академическая организация, которая занимается поиском, критическим анализом и изданием эталонных текстов раннехристианских авторов).

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Детектив длиной в тысячелетие

В 2024 году к профессору Торнау обратились представители монастырской ассоциации Бад-Доберана с просьбой расшифровать старинную рукопись. Изначально книга принадлежала аббатству Бад-Доберан в Германии, но позже была передана в дочерний монастырь в Польше.

Манускрипт содержал шесть проповедей, приписываемых Августину. К удивлению исследователей, детальный текстологический анализ показал: две из них никогда ранее не публиковались и были неизвестны науке.

Реконструкция истории документа оказалась сложной задачей. Сам факт переписывания этих текстов в XII веке нетипичен — обычно подобные копии создавались в VIII–IX веках. Ученые предполагают, что манускрипт скопировали с более раннего тома из аббатства Амелунгсборн в Нижней Саксонии. В старинных каталогах этой обители упоминается текст с аналогичным порядком глав, однако сама библиотека сгорела в годы Тридцатилетней войны в XVII веке, что делает гипотезу недоказуемой.

Проблема Аэндорской волшебницы

Оба найденных текста посвящены известному ветхозаветному сюжету из Первой книги Царств — истории об Аэндорской волшебнице. Согласно Библии, царь Саул перед битвой с филистимлянами оказался в отчаянии: Бог перестал отвечать на его молитвы. Тогда правитель обратился к женщине, которая вызвала для него дух покойного пророка Самуила.

Этот эпизод веками ставил христианских теологов в тупик, порождая проблему теодицеи (оправдания Бога). Как всемогущий Творец мог позволить колдунье вызвать дух святого пророка? Обладает ли магия реальной силой вопреки воле Бога? Августин предлагает слушателям два традиционных пути решения: либо ведьма обманула Саула, создав иллюзию, либо Бог сам допустил это событие, чтобы предсказать царю его скорую гибель.

Интрига для прихожан и вердикт науки

Уникальность находки заключается в демонстрации дидактического метода Августина. Он не дает ответы сразу. Первая проповедь, для воскресенья, лишь обозначает проблему теодицеи и варианты трактовок. Епископ намеренно оставил паству в размышлениях на несколько дней. Лишь в следующей проповеди, в среду, он детально, взвесил и разобрал все «за» и «против».

Поскольку в средневековье проповеди Августина часто фальсифицировались, текст подвергли строгой экспертизе. Осенью 2025 года в Вене прошла научная конференция, где двадцать ведущих латинистов мира скрупулезно изучили синтаксис, юмор, риторические приемы и содержание манускрипта. Вердикт экспертов был единогласным — тексты подлинные. Первое критическое издание уникальных проповедей выйдет в свет в конце 2026 года.