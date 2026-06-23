Смартфоны Google будут записывать все разговоры пользователя

Компания Google добавит в свои смартфоны функцию Audio Memory, которую обнаружили в коде последней версии Android System Intelligence для будущих устройств серии Pixel 10. Об этом сообщает 9to5Google.

© Google

Нововведение предназначено для автоматической фиксации и обработки звукового окружения пользователя. Согласно найденным описаниям, Audio Memory сможет записывать разговоры и другие аудиособытия рядом со смартфоном, после чего преобразовывать их в текст и формировать заметки.

Одним из вероятных сценариев применения новой функции называют создание персонального журнала встреч, обсуждений и других событий, которые пользователь мог бы впоследствии просматривать в структурированном виде. Также рассматривается возможность интеграции инструмента с функциями записи телефонных разговоров.

Ожидается, что Google уделит уделит внимание вопросам конфиденциальности. Обработка информации будет выполняться с использованием технологии Private Compute Core, которая позволяет анализировать данные непосредственно на устройстве без передачи записей в облачные сервисы компании.

Предполагается, что Audio Memory будет тесно связана с функцией Now Playing, которая уже используется на смартфонах Pixel для автоматического распознавания музыкальных композиций в режиме реального времени.

На данный момент Google официально не анонсировала новую возможность.