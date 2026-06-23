Названы топ-технологий 2026 года

23 июня Всемирный экономический форум и компания Frontiers представили совместный доклад «Топ-10 перспективных технологий 2026 года». В нем говорится о технологиях, которые в ближайшие пять лет серьезно повлияют на энергетику, медицину, производство продуктов и материалов.

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После нескольких лет бурного развития ИИ в сфере программного обеспечения акцент смещается на физический мир. Новые решения активно внедряются в реальные системы — от электросетей и заводов до человеческого организма.

Десять главных технологий

Энергетика «все в сеть» — электромобили и здания будут не только потреблять, но и накапливать энергию, а при необходимости возвращать ее в общую сеть. Прямая добыча лития — вместо долгого испарения в прудах новые системы за несколько часов извлекают литий высокого качества из соляных равнин. Пассивные материалы для радиационного охлаждения — покрытия и краски, которые отражают солнечный свет прямо в космос и охлаждают здания без затрат электричества. Уничтожение ПФАС — технологии, расщепляющие «вечные химикаты» на безвредные вещества, чтобы очистить питьевую воду. «Умное» брожение — производство еды и лекарств с помощью специально запрограммированных микробов, которые «готовят» нужные вещества в чанах из сахара и электричества. Экзосомная доставка лекарств — использование естественных пузырьков клеток человека для точечной доставки препаратов прямо к больным клеткам. Персонализированные мРНК-вакцины против рака — вакцины, созданные под конкретную опухоль пациента, которые учат иммунитет распознавать и уничтожать рак. Квантовое моделирование в разработке лекарств — точное компьютерное моделирование поведения молекул, которое ускоряет поиск новых препаратов и снижает затраты. Модели мира — ИИ-системы, которые изучают реальный физический мир по множеству данных и предсказывают сложные сценарии, например, последствия суперштормов или предсказывают стихийные бедствия. Криптография на основе решеток — новые математические алгоритмы, способные защитить данные от будущих квантовых компьютеров.

Главный тренд — переход к физическому миру

Восемь из десяти технологий напрямую работают с материей, инфраструктурой и биологическими процессами. Конкурентное преимущество теперь получают те, кто умеет управлять не только кодом, но и реальными объектами, материалами и производственными цепочками. Многие решения также снимают зависимость от географии и климата.

Как составляли список

В этом году Frontiers применил собственный ИИ-алгоритм, который проанализировал более 1200 технологий по научным публикациям и отраслевым данным. Эксперты затем отобрали самые перспективные по новизне и реальному влиянию. Для удобства создали интерактивные карты трансформации, показывающие, как технологии меняют разные отрасли.

Стефан Мергенталер, управляющий директор Всемирного экономического форума, заявил:

«Хотя каждая из этих технологий потенциально может оказать существенное влияние сама по себе, вместе они рассказывают более широкую историю о том, куда движется инновация».

«В этом году отчет знаменует собой решающий сдвиг — технологии, оказывающие наибольшее влияние, смещаются из программного обеспечения в физическую сферу. Мы использовали инструмент поиска на основе ИИ для выявления и классификации списка новых технологий этого года», — добавил Фредерик Фентер, главный редактор Frontiers

Такие доклады важны — они выходят каждый год и помогают политикам, бизнесу и учёным лучше ориентироваться в быстро меняющемся мире. Они показывают, куда именно стоит направлять усилия и инвестиции, чтобы эффективнее решать самые острые глобальные проблемы: изменение климата, продовольственную безопасность и здравоохранение.