Не только QWERTY: какие еще раскладки придумало человечество

QWERTY — самая популярная раскладка клавиатуры в мире, но она была не единственной в своем роде. В конце XIX и начале XX веков у нее было достаточно конкурентов, но никто не смог потеснить гиганта. Портал makeuseof.com рассказал об этих конкурентах и объяснил, почему они проиграли рыночную гонку.

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Первые печатные машинки Кристофера Лэтема Шоулза использовали раскладку, которая была ближе к алфавитному порядку, но чаще заедала в ходе быстрой печати. Шоулз и его партнеры реорганизовали клавиши, хотя мотивация этой правки не так очевидна, как гласит официальная версия. Чаще всего повторяют именно версию с заеданием клавиш, но историки возражают, что не меньшую роль играли нужды телеграфных операторов и стратегия продаж. Нет, QWERTY точно не разрабатывали с целью намеренно замедлить наборщиков текста.

В то же время, мы точно знаем, как QWERTY стала стандартной раскладкой. Фирма Remington начала продавать свои печатные машинки в 1874-м. Уже к 1894-му компания утверждала, что в ходу более 100 000 QWERTY-машинок. А в 1983-м ряд группа крупных производителей объединилась в Union Typewriter Company и приняла QWERTY как единый стандарт для индустрии печатных машинок. С этого момента раскладка перестала соперничать, но начала наследовать. Обучение каждого наборщика на QWERTY делала переобучение следующего более дорогим. Каждая проданная машинка сужала рыночное окно для чего-то другого. QWERTY завоевала свое положение на рынке не благодаря тому, что она была лучшей — просто так вышло, что раскладка появилась в правильном месте и в правильное время.

Dvorak

Август Дворак и Уильям Дили подошли к клавиатуре без предрассудков. Они изучили частоту букв в английском языке и физиологию рук, прежде чем запатентовать свою раскладку в 1936 году. Их целью было поставить самые частые буквы там, где находятся пальцы в расслабленном состоянии, чтобы сократить общее расстояние, которое им нужно преодолевать каждый день.

Дворак и Дили решили выстроить домашний ряд клавиш вокруг букв, которые делают большую часть работы в английском языке. По разным данным, примерно 70% нажатий на Dvorak-клавиатурах задействуют домашний ряд, по сравнению с третью на QWERTY. То есть, пальцам действительно нужно перемещаться гораздо меньше, но это не помогло Dvorak вырваться в лидеры рынка. Она появилась слишком поздно: к тому моменту в почтовых офисах уже работали сотни тысяч наборщиков, обученных на QWERTY, и никто не захотел бы тратить деньги на их переобучение, не говоря уже о покупке других печатных машинок.

Colemak

Шай Коулман выпустил Colemak в 2006 году — и эта раскладка выдвигает аргумент, почти прямо противоположный Dvorak. Она задает куда более практичный вопрос: насколько можно улучшить комфорт пользователя, изменив как можно меньше характеристик?

Colemak меняет расположение всего 17 клавиш относительно QWERTY; остальные находятся на привычных местах, включая Z, X, C и V. Благодаря этому можно пользоваться сочетаниями горячих клавиш с Ctrl, не переучиваясь новым привычкам. Именно благодаря этому Colemak пользуется большей популярностью, чем Dvorak. Раскладка и впрямь комфортная, а переходить на нее не так болезненно. Не зря она по умолчанию входит в состав macOS и ряда дистрибутивов Linux.

Colemak-DH

Домашний ряд базовой Colemak ставит клавиши D и H в две центральные колонны — позиции, до которых можно дотянуться указательными пальцами, если согнуть их. С точки зрения частоты букв в этом есть смысл, но тянуться пальцами внутрь ладони немного неудобно, потому что это не самое естественное движение.

Так и появилась Colemak-DH: ее создали люди, которым нравилась логика базовой Colemak, но не очень нравилась конкретно эта деталь. DH перемещает клавиши D и H на более интуитивные позиции, а также сдвигает кластер клавиш в нижней левой части клавиатуры, чтобы левое запястье могло лежать под более удобным углом.

Workman

Девелопер О. Джей Букао выпустил Workman в 2010 году, проведя время с Colemak и столкнувшись с проблемой центральной колонны под немного другим ракурсом. Букао беспокоил не принцип оптимизации раскладки по частоте букв, а тот факт, что частота букв упускает из виду эргономику. Клавиша может выглядеть идеальной на бумаге, но раздражать пользователя на практике, поскольку она вынуждает двигать пальцы под неестественными углами.

Workman борется с этой проблемой, деприоритизируя центральные колонны даже более агрессивно, чем это делает Colemak. По прикидкам самого Букао, на центр клавиатуры приходятся всего 5% нажатий на Workman (по сравнению с 12% на Colemak). Раскладка перераспределяет нагрузку на клавиши, до которых пальцы могут дотянуться максимально естественными движениями, что поддерживает стабильный ритм запястий. У Workman меньшая аудитория, чем у Colemak, и перейти на эту раскладку сложнее, но у нее есть свои поклонники.

Maltron

Каждая из раскладок выше, несмотря на различия, подчинялась одному фундаментальному принципу: клавиатура — плоское, прямоугольное устройство, потому что такими были печатные машинки. Но в 1977-м Лилиан Молт и инженер Стивен Хобдэй решили, что им не интересен этот принцип, и выпустили клавиатуру Maltron.

Раскладка Молт, по словам самой компании, размещает 90% букв из 100 самых распространенных англоязычных слов в домашний ряд — E, например, находится прямо под большим пальцем левой руки. Причем форм-фактор у клавиатуры не менее радикальный: она изогнутая, контурная. Под каждую руку отведен свой «колодец» с клавишами — корпус подстраивается под форму рук человека, а не наоборот.

У идеи Maltron оказался неплохой потенциал. Любой, кто хоть раз пользовался разделенными клавиатурами, заметит знакомые элементы дизайна. Хотя сама Maltron не нашла популярности на рынке: он был слишком стандартизированным для чего-то столь нетривиального, соображения эргономики подоспели слишком поздно, чтобы играть важную коммерческую роль.