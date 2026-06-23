В Android отключат меню для разработчиков в одном из режимов

Google, похоже, затянет гайки в режиме «Расширенной защиты» в Android. По данным из свежей версии сервисов Google Play, в нём могут автоматически заблокировать доступ к меню для разработчиков.

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Режим «Расширенной защиты» (Advanced Protection) не позволяет ни вирусам, ни самому владельцу случайно отключить важные защитные механизмы. Например, в этом режиме уже запрещена установка приложений из неизвестных источников, отключены уязвимые 2G-сети и ограничена передача данных по USB.

При этом меню для разработчиков представляет собой тот самый «бэкдор». Через него можно включить отладку по USB, разрешить разблокировку загрузчика или подменить данные о местоположении.

Так, в коде Google Play Services недавно были найдены строки. Судя по ним, при включении «Расширенной защиты» Android либо автоматически отключит меню для разработчиков, либо просто не даст их активировать.