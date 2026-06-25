В Сеть утекли объёмы памяти восьмой линейки складных смартфонов Samsung

Секрет Полишинеля, что Samsung готовит к выходу три складных телефона. Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra и Flip8 представят на мероприятии Unpacked 22 июля. Так, благодаря утечке стали известны расцветки и варианты памяти для каждой модели.

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Galaxy Z Fold8 будет доступен в четырёх цветах: кремовый, графитовый, лавандовый и фисташковый. Память — 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Galaxy Z Fold8 Ultra получит цвета: кремовый, графитовый, тёмно-зелёный и фиолетовый. Объём памяти — те же 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Galaxy Z Flip8 выйдет в кремовом, графитовом, мятном и розовом цветах. Вариантов памяти будет два: 256 ГБ и 512 ГБ.

По слухам, у Flip8 в некоторых странах будет процессор Exynos 2600, а также экран без заметной складки посередине и новый шарнир. Обе модели Fold8 получат Snapdragon 8 Elite Gen 5.