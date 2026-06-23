В Сеть утекли фото Samsung Watch Ultra 2

СМИ поделились подробностями следующего поколения умных часов Samsung. Судя по утечкам, компания готовит к выходу модели Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. А вот фанатам серии Classic придётся грустно.

© Ferra.ru

По информации инсайдера Galaxy Techie, новинки будут выглядеть иначе (что он показал на слитых рендерах). В частности, модель Ultra 2 станет квадратнее. У новинки появится безель с цифрами, хотя пока неясно, будет ли он вращающимся. Также обещают более тонкие рамки и улучшенные боковые кнопки.

У Ultra 2 ожидается батарея ёмкостью 784 мА·ч, а у Watch 9 — 382 мА·ч. Правда, скорость зарядки останется прежней. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon Wear Elite.

© Galaxy Techie

Презентация, по слухам, пройдёт уже 22 июля.

А вот модели Classic в этом году не ждите, инсайдер утверждает, что Samsung решила пропустить этот выпуск.