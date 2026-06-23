Метеоролог объяснил, можно ли предсказать силу смерча

Ключевыми факторами, способствующими формированию вихря, являются:

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сильная неустойчивость атмосферы; высокое содержание влаги; сдвиг ветра — изменение его направления и скорости с высотой, что создаёт вращательный момент.

«Во-первых, анализируются прогностические параметры атмосферы... Таким образом, определяется территория, на которой наиболее вероятно развитие грозовых суперячеек с последующим формированием смерча», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

Пулин уточнил, что точная сила и категория смерча заранее не определяются. Метеорологи могут лишь оценить вероятность по индексам нестабильности: чем они выше, тем больше шансов на мощный вихрь. Мониторинг ситуации в реальном времени ведётся с помощью допплеровских радаров и спутниковых снимков.

Эксперт также отметил, что для Урала такие явления не являются нормой, но фиксируются ежегодно. Он добавил, что термины «торнадо» и «смерч» практически синонимичны, хотя «смерч» — более общее понятие, включающее также вихри немезоциклонного происхождения и водяные смерчи.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего разрушительного явления в городе Кушва Свердловской области. Изначально в СМИ его назвали торнадо, однако учёные классифицировали событие как смерч. Стихия повредила кровли домов, повалила деревья и опоры ЛЭП. По данным МЧС, за медицинской помощью обратились шесть человек, четверо из них были госпитализированы.