В Индии разблокировали Telegram

Власти Индии отменили временные ограничения работы мессенджера Telegram в республике после завершения повторного проведения национального медицинского вступительного экзамена (NEET-UG). Об этом сообщает агентство PTI.

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Ограничения были введены с 16 по 22 июня министерством информационных технологий по рекомендации Национального агентства по тестированию (NTA) страны для предотвращения распространения ложной информации, мошеннических схем и фальшивых материалов, связанных с тестированием.

Экзамен состоялся 21 июня, данных об утечках экзаменационных материалов пока не поступало.

Telegram в индийском суде опротестовал введенные ограничения на его работу, заявив об отсутствии доказательств использования мессенджера в противоправных целях.