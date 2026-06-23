Для eSIM и M2M-сим-карт обсуждают новые ограничения

Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M-сим-карт (Machine-to-Machine, используются в устройствах, банкоматах, машинах и так далее). В частности, M2M-сим-карты могут выделить в отдельную категорию, ввести дополнительные требования к идентификации их владельцев и запретить использование таких сим-карт для передачи голосовых сообщений и СМС. Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

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Рассматривается возможность запретить дистанционное оформление eSIM из-за рубежа. По словам собеседника издания, эти меры могут войти в «Антифрод 3.0». Другие источники газеты подтверждают, что соответствующие обсуждения ведутся, но окончательных решений пока нет.

«Третий пакет в настоящее время обсуждается и будет представлен в ближайшее время. Говорить о деталях рано», — уточнили в пресс-службе Минцифры.

Участники рынка отмечают, что сегодня M2M-сим-карты, используемые в различных устройствах, можно приобретать без регистрации на «Госуслугах», оформляя их на юридическое лицо. При этом одна компания может законно владеть тысячами таких сим-карт.

«Главная цель поправок — перекрыть мошенникам лазейку, где М2М-симки используют для спам-обзвонов. Их хотят лишить голоса и СМС, чтобы они работали только по прямому назначению», — резюмирует директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.