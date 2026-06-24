Обнаружен центр по производству текстиля эпохи викингов

Археологи в Дании нашли гигантский центр по производству текстиля эпохи викингов. Это обширная территория площадью 100 тысяч квадратных метров, передает «МИР 24.

© Нейросеть

На участке планировали строительство, но пробные раскопки, проведенные полтора года назад, заинтересовали экспертов. Предполагается, что здесь располагалась зона для обработки льна.

Рядом более 80 землянок, в которых жили и работали мастера. В них обнаружили пряслица и ткацкие станки. Кроме того, были найдены серебряные монеты, стеклянные бусины и керамика. Находки относят к железному веку, это период между 600 и 950 годами нашей эры.

Ранее археологи сделали значимую находку во время раскопок древнего города Гераклея Синтика, расположенного на юго‑западе Болгарии. Специалисты обнаружили торс древнегреческой статуи Геракла. Эксперты установили, что обнаруженный артефакт не полноценная статуя, а вотивная фигура. Такие предметы традиционно приносили в дар божествам.