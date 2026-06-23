Создан суперкомпьютер на 500 лет быстрее ноутбуков

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) ввела в строй новый суперкомпьютер Flyer стоимостью 20 миллионов долларов, передает WHIO-TV.

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Машина создана для решения самых ресурсоемких задач военного характера — от разработки гиперзвукового оружия до обучения систем искусственного интеллекта и проектирования авиации следующего поколения. Она размещена на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо.

Flyer предназначен для масштабного моделирования, которое в реальных условиях было бы нецелесообразным, запредельно дорогим или вовсе невозможным. По словам представителей AFRL, задачи, на которые среднему ноутбуку потребовалось бы около 500 лет, новинка выполняет за один день.

Над вычислениями трудятся около 186 тысяч процессорных ядер, конфигурация включает 800 терабайт оперативной памяти и 18 петабайт дискового пространства.

Однако впечатляющие характеристики — это только полдела. Главное — на что способна ЭВМ. Военные исследователи все больше полагаются на цифровое проектирование, вычислительную гидродинамику, обучение нейросетей и виртуальные испытательные стенды — это дешевле и быстрее, чем построение реальных опытных образцов и проведение летных испытаний.

Поэтому быстрее всего суперкомпьютеры развиваются именно в оборонке. Самые высокопроизводительные вычислительные кластеры в мире принадлежат Пентагону. Даже наука отстает — мощнейший исследовательский компьютер, к которому недавно подключили квантовый компьютер, в общем топе занимает второе место.

Flyer, к слову, в топ не входит. Его совокупная мощность с установленной также в AFRL полусекретной машиной Raven составляет порядка 14 петафлопс.

В AFRL не раз заявляли, что моделирование и симуляция — один из главных способов применения их суперкомпьютерных мощностей. Это позволяет проводить более точные расчеты и резко сокращать сроки разработок. Предыдущие системы лаборатории уже помогали уменьшать время проектов с месяцев до недель, попутно углубляя изучение сложных инженерных задач.

Кроме того, в лаборатории отмечают роль высокопроизводительных вычислений для развития искусственного интеллекта — чем больше ресурсов, тем более сложные модели можно обучать и шире масштабировать эксперименты.