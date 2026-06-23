Ученый объяснил, откуда в Приморье столько акул

Акулы появились в акватории Приморского края вслед за мигрирующей рыбой, они покинут побережье с наступлением осени, сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимир Долганов.

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В социальных сетях появились сообщения о вылове детеныша опасной акулы-мако у острова Путятина и встречах с хищниками в других районах, передает РИА «Новости».

«Основная их масса – на юге. К нам они зашли, осенью ушли. Они идут за рыбой, как волки за оленями. Все в природе целесообразно, и все нормально. Осенью они все потихонечку отбегут назад», – сообщил биолог.

Эксперт подчеркнул, что человек не входит в пищевую цепь этих рыб. В мире ежегодно фиксируется около 100 нападений, из которых лишь десять заканчиваются трагически. По словам специалиста, люди гораздо чаще гибнут в обычных бытовых ситуациях.

Ежегодный заход хищников вслед за сардиной является природной нормой, однако некоторые издания искусственно раздувают сенсацию, пояснил ученый.

Последние три случая столкновения отдыхающих с акулами в регионе были зарегистрированы только во второй половине августа 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлым летом опасные акулы-мако появились в Уссурийском заливе Приморского края из-за аномальной жары.