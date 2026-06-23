Nvidia охлаждает суперкомпьютеры горячей водой

Nvidia для отвода тепла из мощнейших ИИ-серверных стала использовать жидкость “горячее воды в ванной”. При этом такое решение не только тише, но и сильнее снижает счета за электричество.

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В блоге компания рассказала, мол, их платформа Rubin полностью избавилась от вентиляторов. Инженеры пустили жидкость по замкнутому кругу. Температура такого охладителя достигает 45 градусов по Цельсию. Казалось бы, тёплая вода хуже холодит? Но здесь хитрость в другом.

© Nvidia

Как объясняет компания, чем теплее жидкость на выходе, тем меньше энергии тратит система кондиционирования, чтобы сбросить это тепло наружу. Даже повышение температуры охлаждающей воды всего на градус сокращает расходы на электроэнергию примерно на 4%. В масштабе огромного дата-центра годовая экономия может превысить 4 миллиона долларов. Только на охлаждении.

Жидкость, состоящая на три четверти из воды и на четверть из пропиленгликоля, просто проходит через радиаторы, установленные прямо на процессорах, и забирает тепло.