Владельцев наушников Beats могли подслушивать через Bluetooth

Apple выпустила экстренное обновление для беспроводных наушников Beats Studio Buds, закрывающее опасную уязвимость, которая позволяла злоумышленникам подключаться к устройству без ведома владельца и прослушивать разговоры через встроенный микрофон.

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Проблема получила идентификатор CVE-2025-20701 и 8,8 балла из 10 по шкале CVSS.

Уязвимость затрагивала Bluetooth-компоненты на базе SDK компании Airoha и позволяла злоумышленнику в радиусе действия Bluetooth установить соединение с устройством без подтверждения пользователя.

По данным Apple, атакующий мог получить доступ к микрофону наушников, если устройство находилось в режиме поиска сопряжения. Для эксплуатации не требовались ни пароли, ни дополнительные привилегии, ни какие-либо действия со стороны владельца. Патч вошёл в прошивку Beats Firmware Update 1B211.

О проблеме впервые рассказали специалисты ERNW GmbH ещё летом 2025 года на конференции TROOPERS в Германии. Тогда исследователи сообщили сразу о нескольких уязвимостях в чипах Airoha, которые в отдельных сценариях позволяли полностью захватывать управление наушниками через Bluetooth.

По словам экспертов, злоумышленники могли не только читать и изменять содержимое памяти устройства, но и использовать уже установленные доверенные связи с другими гаджетами, например со смартфоном пользователя.

Параллельно специалисты компании Paradigm Shift сообщили о новой аппаратной уязвимости в процессорах Apple A12 и A13. Исследователи разработали эксплойт usbliter8, который позволяет добиться выполнения произвольного кода на уровне SecureROM — одного из самых низкоуровневых компонентов безопасности устройства.

Особенность проблемы в том, что она находится в неизменяемом коде BootROM. Это означает, что исправить уязвимость обычным обновлением iOS невозможно.

По данным исследователей, под угрозой находятся устройства на чипах A12 и A13, тогда как более новые поколения процессоров защищены от этой атаки. Единственным надежным способом устранения риска специалисты называют переход на более современное оборудование.