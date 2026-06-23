ChatGPT может убить SSD всего за год

ИИ-агент Codex CLI от OpenAI может создавать значительную нагрузку на SSD из-за непрерывной записи диагностических данных, что теоретически способно ускорить износ SSD. Об этом сообщает NotebookCheck со ссылкой на разработчика 1996fanrui.

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Эксперт провел собственный анализ активности утилиты и обнаружил, что Codex CLI по умолчанию сохраняет журналы работы в локальную базу данных SQLite, фиксируя практически все действия системы, включая большое количество служебной информации, не представляющей ценности для конечного пользователя.

Согласно опубликованным данным, за 21 день использования инструмента объем записанной информации составил около 37 ТБ. При сохранении аналогичной интенсивности использования годовой объем записи может превысить 600 ТБ, что сопоставимо или превышает заявленный ресурс ряда потребительских SSD-накопителей.

Дополнительные опасения вызывает характер нагрузки. Вместо крупных последовательных операций утилита выполняет большое количество мелких записей. По оценкам автора исследования, всего за 15 секунд в журнал может добавляться около 36 тыс. новых строк, что приводит к практически непрерывной активности накопителя.

Несмотря на то что в последних версиях Codex CLI были внесены изменения, направленные на повышение стабильности работы SQLite, механизм ограничения объема журналирования пока не реализован. При этом OpenAI никак не комментировала возможные изменения в системе логирования или сроков устранения проблемы.

Ранее сообщалось, что гибернация в Windows 11 может ежегодно добавлять десятки терабайт данных на SSD.