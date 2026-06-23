Представлен Honor X80 Pro Max –с батареей на 11 000 мА·ч и яркостью 10 000 нит

Honor X80 Pro Max позиционируется как смартфон с высокой прочностью, длительным временем автономной работы и рядом редких для отрасли функций.

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Дисплей

Honor X80 Pro Max оснащён 6,8-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (1280×2788 пикселей), частотой обновления до 120 Гц, ШИМ-диммированием 3840 Гц и пиковой яркостью HDR до 10 000 нит.

Также заявлены 100% охват цветового пространства DCI-P3 и отображение 1,07 миллиарда цветов. Экран защищён алюмосиликатным стеклом. Толщина рамок экрана составляет всего 1,3 мм.

Процессор

Устройство работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 в паре с графикой Adreno 812. В зависимости от версии предусмотрено до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Слота для microSD нет.

Аккумулятор

Ключевая особенность Honor X80 Pro Max – аккумулятор ёмкостью 11 000 мА·ч, созданный с применением технологии Qinghai Lake. На данный момент это самый ёмкий аккумулятор среди смартфонов Honor. Обычно аккумуляторы такой ёмкости устанавливают в массивные защищённые смартфоны, но Honor X80 Pro Max при этом имеет толщину всего 8,08 мм.

Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также обратную зарядку мощностью 27 Вт, благодаря чему смартфон может служить источником питания для других гаджетов.

Ещё до официального релиза телефон попал в Книгу рекордов Гиннесса за «самый продолжительный тест автономной работы мобильного телефона в режиме прямой трансляции». Он проработал 26 часов, 8 минут и 34 секунды в режиме непрерывной трансляции.

Камеры

Honor X80 Pro Max оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.88, 10-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией изображения. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0. Смартфон способен записывать видео в разрешении до 4K при 30 кадрах/с.

Интерфейсы

Смартфон поддерживает 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и NavIC. В список встроенных датчиков входят датчик гравитации, ИК-передатчик, экранный сканер отпечатков пальцев, гироскоп, электронный компас, датчик освещённости, датчик приближения и акселерометр.

Прочность

Компания заявляет о защите от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K – гаджет выдерживает погружение в воду до 10 метров. Смартфон также отличается высокой ударопрочностью, что подтверждено сертификатом SGS Gold Label 5-Star. Девайс способен выдерживать падения с высоты до 3 метров в разных условиях. Дополнительно Honor предоставляет эксклюзивную услугу – бесплатную замену экрана в течение двух лет.

Прочее

Honor X80 Pro Max работает на базе MagicOS 10.0, основанной на Android 16. Компания утверждает, что благодаря архитектуре Honor Hummingbird 2.0 смартфон сможет сохранять стабильную скорость работы до шести лет. Размеры X80 Pro Max составляют 162,2×77×8,08 мм, а вес – 203 грамма. Есть стереодинамики.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor X80 Pro Max уже доступен для предзаказа. Продажи стартуют 26 июня. Смартфон будет продаваться в четырёх цветах: Lightning Red, Moonlight White, Mystic Black и Vibrant Orange.

Цены:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 1999 юаней ($295); 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2199 юаней ($325); 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 2499 юаней ($369); 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 2799 юаней ($415).