Цены на старую оперативку рванули вверх

Кризис памяти продолжает распространяться на все большее число сегментов рынка, в связи с чем наблюдается теперь даже в категории DDR2. Такая оперативная память используется уже почти два десятилетия, сообщает аналитическая компания TrendForce.

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Производители электроники стали чаще обращаться к более старым типам оперативной памяти на фоне ограниченных поставок современных решений. Это привело к резкому увеличению спроса на устаревшие стандарты и ускоренному росту цен. Так, во втором квартале 2026 года контрактная стоимость DDR2 увеличилась примерно на 55–60%. По прогнозам экспертов, в третьем квартале рост продолжится, а цены могут прибавить еще 35–40%.

Одной из ключевых причин дефицита стало перераспределение производственных мощностей крупнейшими производителями памяти. Компании активно наращивают выпуск высокомаржинальных решений для серверов, дата-центров и систем искусственного интеллекта, включая HBM и новейшие поколения DRAM. На этом фоне производство более старых стандартов памяти постепенно сокращается.

Нехватка компонентов уже оказывает влияние на разработку новых устройств. Некоторые производители электроники вынуждены пересматривать технические характеристики продукции, адаптируя проекты под более доступные типы памяти. В отдельных случаях устройства, рассчитанные на DDR4, переводятся на DDR3, а решения на базе DDR3 модифицируются для работы с DDR2.

Дополнительное давление на рынок оказывает изменение производственных стратегий поставщиков. Например, Winbond постепенно сокращает выпуск DDR2 в пользу более востребованных DDR3, DDR4 и LPDDR4. В то же время производитель ESMT остается одним из немногих крупных игроков, готовых наращивать объемы выпуска устаревшего стандарта памяти.

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