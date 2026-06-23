Российские ученые запустили ядерные часы на тории

Российские ученые начали эксперименты по запуску ядерных часов на тории
На планете «затикали» ядерные часы, которые приблизили человечество к ультраточному измерению секунды – 1 на 10 в минус 20-й степени. Сразу несколько научных групп в разных уголках планеты объявили о достижении цели – первых экспериментах по запуску часов, работающих на изотопе тория-229. Этих экспериментов все ждали больше 20 лет. Как выяснил «МК», в авангарде вместе с представителями США, Китая и Европы оказались и наши, российские, ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Кстати, еще в 1990-х именно российский ученый Евгений Ткаля разработал теоретическую основу и предложил использование данного перехода для стандарта времени и частоты.
Событием минувшей недели стали публикации физиков из китайского Университета Цинхуа и Венского центра квантовой науки и технологий в Австрии, которые «впервые» использовали ядро атома тория-229 для измерения времени. Пока они не обогнали по точности самые точные на сегодняшний день стронциевые и иттербиевые атомные часы, но, лиха беда начало...
Оказалось, что российских физиков отделяет от лидеров лишь нестабильное финансирование да еще... информационный вакуум. Российский журнал, в который они послали свою работу еще в декабре прошлого года, до сих пор не сообщил миру об их достижении.
Но давайте сначала о самом научном результате, который приближает нас к новейшему эталону времени будущего, который сегодня рассматривается многими, как предел точности.
Высокая точность стандарта частоты позволит измерять гравитационное поле Земли, проводить дистанционное обнаружение залежей редкоземельных элементов, нефтяных и газовых месторождений, решать задачи специального назначения. Я уже не говорю о большом значении для проверки основ космологических эффектов общей теории относительности.
– В чем же его преимущество часов на основе тория-229 по сравнению с атомными? – задаю я вопрос одному из разработчиков российской научной группы, доктору физико-математических наук, руководителю проектного офиса международного Квантового университета, заведующему кафедрой квантовой метрологии Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Петру Борисюку.
– Если атомные часы измеряют время путем регистрации частоты атомарных переходов, то ядерные отсчитывают секунды по изменению конфигурации ядра. Поскольку ядро гораздо более изолировано от окружающей среды, чем окружающие его электроны, оно менее уязвимо к помехам от электрических и магнитных полей, а значит, сможет в будущем измерять секунду точнее имеющихся атомных часов.
– Почему все остановились именно на тории-229?
Только этот элемент позволяет измерить изменения структуры ядра с помощью лазерного излучения. Ученые нашли резонансную частоту лазерного излучения при воздействии которого ядро тория-229 переходит в возбужденное изомерное состояние.
– Какой же точности достигли созданные ядерные часы?
– Пока она меньше действующего стандарта – всего 1 на 10 в минус 15 степени. Но в будущем, через несколько лет этот радиоактивный изотоп с периодом полураспада 7880 лет позволит нам уточнить определение секунды до 10 в минус 20 степени.
– Кто сейчас в мире впереди по разработкам ядерных часов?
– Можно сказать, что американцы, китайцы, и европейцы идут вровень, внедрив ядра тория-229 в широкозонные кристаллы на основе фторидов. Мы движемся неплохими темпами, но, увы, пока вынуждены лишь догонять зарубежных физиков, хотя идея о создании ториевых часов была высказана больше 30 лет назад именно нашим ученым Евгением Викторовичем Ткаля, который является профессором нашей кафедры в НИЯУ МИФИ, а также научным сотрудником РФЯЦ ВНИИЭФ и ФИАН. Причем, если еще в начале 2000-х годов на него ссылались все разработчики ядерных часов в мире, то после 2022 года, словно по чьей-то команде перестали.
– По идее, именно вы должны были сейчас лидировать. Как получилось, что вы лишь догоняете?
– Могу рассказать. Наш экспериментальный ториевый проект стартовал еще в 2012 году под руководством профессора НИЯУ МИФИ Трояна Виктора Ивановича, а Ткаля Евгения Викторовича подключился к проекту как теоретик. Планировался проект на три года, – на первом этапе мы должны были создать ионную ловушку, на втором – систему лазерного охлаждения, на третьем – сделать лазер для поиска того самого ядерного перехода. Первый этап нам поддержали, – мы сделали ионную ловушку, опубликовав два патента, а когда дело дошло до второго этапа, проект неожиданно закрыли.
– Какое было объяснение?
– «Работа не соответствовала тематике гранта», нам сказали, что это метрологическая задача, и её надо решать с метрологами, а не с ядерщиками... Мы пошли другим путем, добились финансирования от Российского научного фонда, закупили приборы, спектрометр, обновили приборную базу, шли вперед, и вскоре, в 2022 году подали заявку на продление действующего гранта РНФ по ведущим лабораториям. Но нам сказали: «Ребята, мы не поддерживаем продление вашего проекта, потому что вы не разработали ядерные часы»... Хотя в 2022 году никто в мире еще не разработал ядерные часы. Весь научный мир, и мы в том числе, были в шаге от этого достижения...
– Как же вы добились продолжения работы?
– Нас взял под свое крыло Научный центр физики и математики в Сарове под руководством академика РАН Александра Михайловича Сергеева, за что мы ему очень благодарны. Сейчас идем почти ноздря в ноздрю с зарубежными группами. Из-за «разорванного» финансирования, к сожалению, немного отстаем. Да и часть людей разбежалась в свое время, с формулировкой: «Нам семьи кормить надо!»
– И все-таки вопреки всему вы выстояли и продолжаете работать. Ваши эксперименты отличаются от зарубежных?
– Мы все движемся примерно в одном фарватере. Опыты с созданием твердотельных ядерных часов с внедрением тория в кальций-фтор или похожие фторидные кристаллы, показали, что получить такие беспрецедентные точности, о которых говорят теоретики (10 в минус 20-й степени), то есть на 2–3 порядка лучше, чем у стронция или иттербия, не удалось. Поэтому мы, также создав свои твердотельные часы, сейчас, как и коллеги за рубежом, отрабатываем вторую концепцию, когда торий «сидит» в так называемой ионной ловушке. Там он охлаждается до температуры порядка нескольких микрокельвинов, и после у этого холодного иона, локализованного в пространстве с помощью электромагнитных полей, опрашиваем его ядерное состояние.
Итак, упущенный приоритет, лишение финансирования, после – наверстывание. Через что только не приходится проходить в современной России тем, кто укрепляет научно-технологических потенциал страны!
Хорошо, что хоть в самом тории-229 у нас нехватки не ощущается. Еще во времена СССР у нас было наработано много урана-233 – генератора тория-229. И в этом (спасибо советскому наследию) у нас есть преимущество перед китайцами и европейцами, которые вынуждены покупать его у американцев.