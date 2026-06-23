Астрофизики допустили, что Солнце может не поглотить Землю

Перед своей смертью звезды начинают стремительное расширение, поглощая в себя все, что находится на пути. Такая судьба ждет и Солнце. По прогнозам астрофизиков, к концу своего жизненного цикла, примерно через пять миллиардов лет, Солнце расширится настолько, что поглотит Меркурий, Венеру, Землю и, вероятно, Марс. Однако новые исследования позволяют вывести гипотезу о том, что у нашей планеты может быть иная судьба. Об этом пишет новостной портал Science X.

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Уничтожение расширяющимся Солнцем долгое время считалось окончательной судьбой Земли и других ближайших к звезде планет. Когда Солнце выработает весь водород в своем ядре, оно пройдет через две фазы расширения: сначала превратится в красного гиганта, а затем — в звезду асимптотической ветви гигантов. В этот период на судьбу Земли будут влиять два разнонаправленных процесса.

С одной стороны, гравитационные приливные силы будут тянуть планету к звезде, с другой — Солнце начнет терять массу из-за звездного ветра, что должно оттолкнуть Землю на более удаленную орбиту.

— Судьба Земли зависит от хрупкого баланса между этими двумя факторами. Если преобладают приливные взаимодействия, то Солнце поглощает Землю. Если преобладает потеря массы Солнца, то Земля выходит на орбиту, радиус которой превышает радиус звезды, — отметил Матс Эссельдерс, ведущий автор исследования и астрофизик Левенского университета в Бельгии.

До недавнего времени научное сообщество в основном поддерживало первую гипотезу. Однако за последние 15 лет моделирование приливных сил значительно улучшилось. Новые расчеты показали, что процессы диссипации (рассеивания энергии) происходят менее активно, чем считалось ранее.

Соавтор исследования Стефан Матис отметил, что углубленное понимание физики приливов и современные данные о потере массы звездами позволяют ученым утверждать, что Земля, вопреки прежним прогнозам, может удалиться от Солнца на более безопасное расстояние.

Согласно результатам математического моделирования, Марс также сможет избежать «смертельной спирали». Однако Меркурий и Венера находятся настолько близко к Солнцу, что даже силы звездного ветра не спасут их от расширяющейся звезды.

После завершения фаз расширения звезда станет белым карликом — чрезвычайно плотным объектом, который со временем будет тускнеть и остывать. Это также неблагоприятный прогноз для Земли, поскольку остывающая звезда будет давать меньше тепла планете, а новая, более удаленная орбита, лишь ускорит падение температуры, говорится в материале.

Исследователи из Северо-Западного университета в США с помощью радиотелескопов ALMA и рентгеновской обсерватории «Чандра» нашли следы ветра, исходящего от Стрельца A — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Поиски этого ветра велись около 50 лет.