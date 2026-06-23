Обнаружена древнейшая «стопроцентная» собака

Вопрос о том, когда дикий волк превратился в верного спутника человека, десятилетиями оставался одной из главных загадок археологии. Многие ископаемые останки, казавшиеся ученым первыми собаками из-за измененной формы черепа, после проверки ДНК неизменно оказывались обычными волками. Однако масштабное генетическое исследование, результаты которого одновременно опубликовали две группы ученых в престижном научном журнале Nature, наконец-то поставило точку в этих спорах и отодвинуло историю одомашнивания собак почти на 5000 лет назад.

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Сенсация из турецкой гробницы

Главным ключом к разгадке стали кости трех маленьких щенков, обнаруженные еще летом 2004 года при раскопках стоянки охотников-собирателей Пынарбаши в центральной Турции. Малыши были похоронены в яме прямо над человеческой могилой. Их останки датируются временем около 15 800 лет назад, что делает их почти на пять тысячелетий старше любой генетически подтвержденной собаки в мире.

В начале 2000-х годов технологии не позволяли выделить ДНК из столь хрупких окаменелостей. Спустя 20 лет международная команда палеогенетиков под руководством Лэчи Скарсбрука (Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана) и Уильяма Марша (Музей естественной истории в Лондоне) смогла секвенировать этот древний геном.

Результат оказался однозначным: «Это стопроцентная собака».

Параллельно ученые изучили ДНК древних псовых из пещеры Гофа в Англии и пещеры Кесслерлох в Швейцарии возрастом 14 200–14 300 лет. Они также оказались настоящими собаками, чей митохондриальный код совпал с образцами того же периода из Германии и Италии. Это доказывает, что уже к тому моменту собаки были широко распространены по всей Европе.

Живая «валюта» каменного века

Самым удивительным открытием сходства геномов стало то, что несмотря на огромные расстояния и культурные различия людей (в Англии жили представители мадленской культуры, а в Турции — предки первых европейских фермеров), их собаки были генетически почти идентичны. Ученые пришли к выводу, что все они происходили от одной предковой популяции. Эти псы были универсальными спутниками, еще не разделенными на специализированные породы.

По мнению исследователей, ключевую роль в расселении животных сыграли племена эпиграветтской культуры (существовавшей 21–12 тысяч лет назад). Собаки, которые уже тогда могли отличаться от волков окрасом и меньшим размером, легко переходили из рук в руки. Археологи предполагают, что щенки служили своеобразной «социальной валютой» — ценным дипломатическим подарком при встрече двух незнакомых и говорящих на разных языках племен.

Выжившие при смене эпох

В период зарождения земледелия, когда ближневосточные фермеры начали мигрировать в Европу. В ее южной и западной части пришельцы практически полностью заместили местное население охотников-собирателей.

Однако с собаками этого не произошло: ДНК древних европейских псов заместилась ближневосточной лишь наполовину. Местные собаки не были уничтожены, а ассимилировались, что говорит об их исключительной ценности для новых хозяев.