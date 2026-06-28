Ученые раскрыли тревожный сценарий: Амазонка идет к точке невозврата
Дождевой лес Амазонки — крупнейший лес своего рода в мире. Он влияет на глобальные циклы воды и поддерживает жизнь 47 млн людей, в нем хранятся годы углеродных выбросов и обитает огромное множество уникальных видов. Но этот дождевой лес находится под угрозой уничтожения: уже 17% площади вырубили или выкорчевали. Портал livescience.com рассказал, как, при таких темпах повреждений, дождевой лес Амазонки может выглядеть через сто лет.
Теоретическое состояние дождевых лесов Амазонки зависит от количества кумулятивных угроз. Так, расширение сельскохозяйственных угодий и организованная преступность — лишь две проблемы, причиняющие ущерб лесам. Но они работают совместно с тремя другими факторами: глобальным потеплением, вырубкой лесов и пожарами.
По мере потери биомассы в дождевых лесах возникает петля обратной связи. Уменьшение частоты дождей приводит к сокращению деревьев, что, в свою очередь, еще сильнее сокращает осадки — и, как следствие, вредит деревьям. А чем активнее Амазонка теряет деревья, тем сильнее ощущается эффект глобального потепления, обостряющего проблему потери деревьев.
Далее — пожары. Чем суше дождевой лес, тем выше становится риск крупного возгорания. Прокладка новых дорог также вредит состоянию леса, а благодаря дорогам в Амазонку приходят новые люди, занимающиеся, помимо всего прочего, нелегальной вырубкой леса.
Для того, чтобы представить, к чему это может привести, не нужно придумывать гипотетические сценарии. Достаточно взглянуть на «дугу лесорубки» — границу площадью 500 000 квадратных километров в Амазонке, которая считается крупнейшей операцией по вырубке леса в мире. Те леса, что выжили в этой локации, обладают повышенной смертностью деревьев и большим количеством прорех в кронах. Кроме того, подобные заросли обычно покрыты лианами, что создает дополнительную проблему: они соперничают с деревьями за свет и нутриенты в почве, тем самым ухудшая не только качество их жизни, но и биологическое разнообразие леса.
Инвазивные травы, завезенные в регион фермерами, тоже, скорее всего, широко распространятся в будущие десятилетия, но лишь некоторые части Амазонки могут стать саванной. Потому что саванна — нативная, биологически разнообразная экосистема, чьи травы вряд ли смогут заменить собой лес. Более реалистичный исход — появление деградированной экосистемы с открытым сводом, где процветают деревья, устойчивые к пожарам, инвазивные травы, лианы и папоротники.
Конечно, животные тоже пострадают, особенно водные виды. Периоды засухи, длящиеся год, два или три, могут высушить топи и сделать их огнеопасными. В теории, это может привести к очень быстрому вымиранию видов, живущих в топях. Не говоря уже о том, что уничтожение Амазонки причинит вред коренным жителям регионам.
Наконец, потеря дождевых лесов также приведет к более хаотичной глобальной системе климата. В частях Южной Америки будет меньше осадков, а глобальное потепление ухудшится. Земля может достичь точки невозвращения: уничтожение Амазонки, таяние льдов и перемены морских течений ухудшат климат одновременно, что приведет к более теплым температурам по всей планете. Последствия такого катаклизма могут быть необратимыми.
Но есть и хорошая новость. В отличие от других климатических рисков, таких как таяние гренландского льда и подъем уровня моря, вырубку леса в теории можно обратить, посеяв новые деревья на места вырубленных.