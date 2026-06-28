Ученые раскрыли тревожный сценарий: Амазонка идет к точке невозврата

Дождевой лес Амазонки — крупнейший лес своего рода в мире. Он влияет на глобальные циклы воды и поддерживает жизнь 47 млн людей, в нем хранятся годы углеродных выбросов и обитает огромное множество уникальных видов. Но этот дождевой лес находится под угрозой уничтожения: уже 17% площади вырубили или выкорчевали. Портал livescience.com рассказал, как, при таких темпах повреждений, дождевой лес Амазонки может выглядеть через сто лет.

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Теоретическое состояние дождевых лесов Амазонки зависит от количества кумулятивных угроз. Так, расширение сельскохозяйственных угодий и организованная преступность — лишь две проблемы, причиняющие ущерб лесам. Но они работают совместно с тремя другими факторами: глобальным потеплением, вырубкой лесов и пожарами.

По мере потери биомассы в дождевых лесах возникает петля обратной связи. Уменьшение частоты дождей приводит к сокращению деревьев, что, в свою очередь, еще сильнее сокращает осадки — и, как следствие, вредит деревьям. А чем активнее Амазонка теряет деревья, тем сильнее ощущается эффект глобального потепления, обостряющего проблему потери деревьев.

Далее — пожары. Чем суше дождевой лес, тем выше становится риск крупного возгорания. Прокладка новых дорог также вредит состоянию леса, а благодаря дорогам в Амазонку приходят новые люди, занимающиеся, помимо всего прочего, нелегальной вырубкой леса.

Для того, чтобы представить, к чему это может привести, не нужно придумывать гипотетические сценарии. Достаточно взглянуть на «дугу лесорубки» — границу площадью 500 000 квадратных километров в Амазонке, которая считается крупнейшей операцией по вырубке леса в мире. Те леса, что выжили в этой локации, обладают повышенной смертностью деревьев и большим количеством прорех в кронах. Кроме того, подобные заросли обычно покрыты лианами, что создает дополнительную проблему: они соперничают с деревьями за свет и нутриенты в почве, тем самым ухудшая не только качество их жизни, но и биологическое разнообразие леса.

Инвазивные травы, завезенные в регион фермерами, тоже, скорее всего, широко распространятся в будущие десятилетия, но лишь некоторые части Амазонки могут стать саванной. Потому что саванна — нативная, биологически разнообразная экосистема, чьи травы вряд ли смогут заменить собой лес. Более реалистичный исход — появление деградированной экосистемы с открытым сводом, где процветают деревья, устойчивые к пожарам, инвазивные травы, лианы и папоротники.

Конечно, животные тоже пострадают, особенно водные виды. Периоды засухи, длящиеся год, два или три, могут высушить топи и сделать их огнеопасными. В теории, это может привести к очень быстрому вымиранию видов, живущих в топях. Не говоря уже о том, что уничтожение Амазонки причинит вред коренным жителям регионам.

Наконец, потеря дождевых лесов также приведет к более хаотичной глобальной системе климата. В частях Южной Америки будет меньше осадков, а глобальное потепление ухудшится. Земля может достичь точки невозвращения: уничтожение Амазонки, таяние льдов и перемены морских течений ухудшат климат одновременно, что приведет к более теплым температурам по всей планете. Последствия такого катаклизма могут быть необратимыми.

Но есть и хорошая новость. В отличие от других климатических рисков, таких как таяние гренландского льда и подъем уровня моря, вырубку леса в теории можно обратить, посеяв новые деревья на места вырубленных.