Yota запустила «Умный автоплатёж» для пополнения баланса

Мобильный оператор Yota и Сбер запустили автоплатеж в новой концепции – теперь сервис автоматически поддерживает баланс в плюсе, анализируя будущие списания и рассчитывая сумму пополнения с учетом тарифа и подключенных услуг.

«Абоненты Yota привыкли сами управлять своим тарифом: выбирать условия, менять настройки, подключать нужные опции. Поэтому и оплата должна быть такой же гибкой, без лишних действий и постоянного контроля. Новый сервис помогает рассчитывать пополнение по фактическим начислениям и поддерживает баланс в плюсе», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Алгоритмы анализируют предстоящие регулярные списания на 30 дней и на основе этих данных определяют сумму, достаточную для оплаты тарифа, платных подписок, дополнительных пакетов интернета и других ежемесячных услуг, включая небольшой резерв в 20 рублей. Подключить и настроить автоплатеж можно в приложении СберБанк Онлайн.