Yota запустила «Умный автоплатёж» для пополнения баланса
Мобильный оператор Yota и Сбер запустили автоплатеж в новой концепции – теперь сервис автоматически поддерживает баланс в плюсе, анализируя будущие списания и рассчитывая сумму пополнения с учетом тарифа и подключенных услуг.
«Абоненты Yota привыкли сами управлять своим тарифом: выбирать условия, менять настройки, подключать нужные опции. Поэтому и оплата должна быть такой же гибкой, без лишних действий и постоянного контроля. Новый сервис помогает рассчитывать пополнение по фактическим начислениям и поддерживает баланс в плюсе», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.
Алгоритмы анализируют предстоящие регулярные списания на 30 дней и на основе этих данных определяют сумму, достаточную для оплаты тарифа, платных подписок, дополнительных пакетов интернета и других ежемесячных услуг, включая небольшой резерв в 20 рублей. Подключить и настроить автоплатеж можно в приложении СберБанк Онлайн.
«Мы хотим, чтобы в жизни наших клиентов было как можно меньше рутины, поэтому стремимся максимально упростить и ускорить такие процессы, как оплата мобильной связи. Мы нацелены на полную автоматизацию регулярных платежей — чтобы они совершались своевременно и без лишних усилий со стороны пользователя. Наш совместный проект с Yota — Умный автоплатеж — удачная демонстрация того, как партнерство усиливает технологический эффект. Сервис помогает людям избавиться от мелких ежедневных забот, оставляет время для действительно важных дел», — добавила Елена Пиляр, директор дивизиона «Платежи» Сбера.