Почему только люди ходят во сне?

5% всех детей и 1,5% всех взрослых людей на планете страдают сомнамбулизмом — немного пугающим со стороны, но, в целом, безвредным расстройством сна. Но почему люди — единственные, кто ходят по ночам, и из-за чего возникает это явление? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

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Сомнамбулизм преимущественно случается во время глубокого небыстрого сна. Части мозга, задействованные в движении и пробуждении, активируются, пока регионы, отвечающие за сознание, рассуждения и память, пребывают в спящем состоянии. Причем тело человека может совершать неожиданно комплексные действия: спускаться и подниматься по лестницам, открывать двери, ходить по коридорам. Из-за этого лунатики иногда могут выглядеть до жути целеустремленными, словно ими что-то движет, хотя в реальности они абсолютно не отдают отчет в своих действиях.

Если говорить о разнице между людьми и приматами, то есть достаточно простое объяснение, почему последние не страдают сомнамбулизмом. Почти все приматы спят не на земле — они предпочитают дремать на ветвях деревьев, в дуплах или на удобных платформах. Горилла-сомнамбула просто свалится с большой высоты и погибнет от травмы, а примат поменьше может стать жертвой хищников.

Вряд ли сомнамбулизм служит какой-то эволюционной цели. Наиболее вероятна другая теория — это редкий изъян в тонко настроенной системе сна. У людей, в отличие от приматов, есть своего рода система безопасности, которая гарантирует, что во сне с ними ничего не произойдет; убежища, свет, огонь, мягкие постели, социально-буферизированные группы. Предки современных людей построили своеобразную «страховочную сеть», которая не отсеивает негативную черту так же, как это происходит с приматами.

Таким образом, сомнамбулизм — очень яркий пример т.н. расслабленной селекции, при которой негативные характеристики остаются в генофонде, поскольку окружение не отсеивает их. Естественный отбор не избавил человечество от сомнамбулизма, потому что наше раннее окружение не наказывало сомнамбул. Напротив, оно защищало их, когда наши предки начали спать в более безопасных убежищах.

Во многом сомнамбулизм так дизориентирует (и самих лунатиков, и свидетелей ночных прогулок) из-за контраста между тем, что происходит снаружи, и тем, что происходит внутри. Ночью человек может проделывать самые разные действия, но на утро он совершенно о них не вспомнит — или подумает, что ему просто приснилось.

Помимо этого, если взглянуть на эволюционную историю сомнамбулизма, то также стоит отметить, какие именно люди склонны к ночной активности. Генетика играет четкую роль, хотя наука не идентифицировала какой-то один «ген сомнамбулизма». Уместнее будет сказать, что всему виной гены, которые погружают человека в сон так глубоко, что из дремы тяжело выбраться — и обычно эта черта передается по наследству. Сомнамбулизм не зря чаще всего проявляется в детстве, когда превалирует глубокий небыстрый сон, а циклы сна и бодрствования мозга еще не вызрели.

Хотя люди часто склонны воспринимать сомнамбулизм с юмором, ученым он может многое сказать здоровье человека. Депривация сна, лихорадка, стресс, алкоголь, некоторые препараты и расстройства сна, вроде апноэ, могут повышать риск.