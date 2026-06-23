В "Лаборатории Касперского" назвали главное оружие хакеров будущего

Искусственный интеллект станет главным инструментом киберпреступников в ближайшие годы, считает главный технологический эксперт Александр Гостев. В подкасте Александра Соколовского он заявил, что ИИ уже помогает находить уязвимости в программном обеспечении, которые годами оставались незамеченными специалистами, а в дальнейшем такие технологии будут использоваться для проведения полноценных атак.

По словам эксперта, индустрия кибербезопасности переживает период, напоминающий начало массового распространения интернета. Появление криптовалют, генеративного ИИ и новых цифровых сервисов открыло злоумышленникам дополнительные возможности, а развитие технологий происходит быстрее, чем компании успевают выстраивать вокруг них процессы защиты.

Гостев отметил, что современные ИИ-модели за последние полгода помогли обнаружить значительное число ранее неизвестных уязвимостей, в том числе в программном обеспечении с многолетней историей и в ядре Linux.

Такого много и это только начало, а дальше будет хуже — эти ИИ-модели начнут использоваться для полноценных атак. Однако пока что эти вредоносные программы несложно выявлять, поскольку писать без ошибок вредоносный код ИИ еще не умеет», – сказал он.

Эксперт также рассказал, что компании вынуждены активно внедрять ИИ-инструменты для противодействия новым угрозам. По его словам, распространение таких решений зачастую начинается на уровне отдельных сотрудников и энтузиастов, после чего идеи масштабируются внутри организации. В «Лаборатории Касперского» сейчас реализуется более пяти проектов с использованием ИИ, а первый опыт применения нейросетей в компании относится к 2005-2006 годам.

Ранее выяснилось, что более половины роликов в ленте TikTok оказались «ИИ-слопом».