Обнаружена планета, где день длится дольше года

Астрономы из Научного института экзопланет НАСА при Калифорнийском технологическом институте (IPAC/Caltech) раскрыли многолетнюю загадку газового гиганта CoRoT-2 b. С помощью высокоточных спектроскопических данных, полученных на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории, группа исследователей под руководством Авроры Кессели доказала: эта экстремальная планета не находится в приливном захвате, как считалось ранее.

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Сутки там длятся в два раза дольше, чем местный год, что полностью опровергает устоявшиеся астрофизические модели. Открытие было представлено на 248-м заседании Американского астрономического общества в Пасадене.

«Горячие Юпитеры» — это массивные газовые планеты, расположенные в экстремальной близости к своим родительским звездам. Год на таких объектах длится всего несколько земных дней. Из-за колоссального гравитационного воздействия ученые десятилетиями классифицировали их как исключительно приливно синхронизированные тела. Предполагалось, что они всегда обращены к светилу одной стороной (как Луна к Земле), формируя вечно раскаленное дневное полушарие и более прохладное ночное. Мощные ветра должны переносить тепло, смещая самую горячую точку атмосферы чуть вперед по направлению орбитального движения.

Загадка смещенного пятна

Однако CoRoT-2 b, расположенный в 695 световых годах от Земли, долгое время оставался «белой вороной». Еще в 2018 году астрономы обнаружили, что тепловое пятно на этой планете смещено в противоположную, западную сторону. Для объяснения аномалии выдвигались три гипотезы: наличие очень плотных облаков, влияние сверхмощных магнитных полей или аномально медленное вращение планеты. В новом исследовании подтвердили третью версию.

Выяснилось, что один оборот вокруг своей оси CoRoT-2 b совершает примерно за три земных дня, в то время как полный оборот вокруг звезды занимает всего 1,5 дня. Таким образом, планета успевает дважды облететь светило за то время, пока на ней сменяются всего одни сутки.

Почему это важно для поиска жизни?

Понимание механизмов приливного захвата критически важно для поиска потенциально обитаемых миров. Самый распространенный тип звезд во Вселенной — маломассивные красные карлики. Их зоны обитаемости находятся настолько близко к светилу, что планеты земного типа должны попадать в зону приливного захвата очень быстро.

«То, как именно вращается планета, напрямую определяет распределение тепла и, как следствие, ее пригодность для жизни, — отмечает Кессели. — У синхронизированных миров климат, ветра и температуры будут выглядеть совершенно иначе, чем у свободных планет».

Открытие доказывает, что универсальной климатической модели не существует даже для тех объектов, которые наука изучает годами.