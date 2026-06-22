Galaxy S27 Pro получит "экран-антишпион" на 6,47 дюйма

Samsung может расширить линейку своих флагманских смартфонов в 2027 году за счет новой модели Galaxy S27 Pro, которая во многом будет похожа на Ultra-версию. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

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По данным источника, Samsung Galaxy S27 Pro займет промежуточную позицию между базовыми устройствами и топовым Galaxy S27 Ultra и предложит пользователям премиальные функции в более компактном корпусе. Устройство получит 6,47-дюймовый дисплей, что сделает его заметно компактнее флагманского Galaxy S27 Ultra.

При этом смартфон, по слухам, оснастят технологией «антишпионского экрана» Privacy Display, способной скрывать содержимое дисплея от просмотра посторонними людьми под углом. На данный момент подобная функция есть только в старшей модели линейки.

В то же время Galaxy S27 Pro не получит поддержку стилуса S Pen. Таким образом Samsung может сохранить более четкое разделение между устройствами внутри семейства флагманов.

По слухам, Samsung Galaxy S27 Ultra в свою очередь предложит 6,89-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и поддержкой фирменного стилуса. Официальная презентация новой серии Galaxy S27 ожидается лишь в январе 2027 года.

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