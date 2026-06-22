Над российским регионом заметили НЛО

Омский планетарий поделился кадрами необычного неопознанного летающего объекта (НЛО). Во время наблюдений в полевом лагере в Нижнеомском районе специалистам удалось снять яркий объект с разноцветными огнями, появившийся в вечернем небе. Фотографии и видео опубликовал руководитель планетария Владимир Крупко на своей странице во «ВКонтакте».

На снимках можно увидеть светящиеся следы красного, зеленого, белого и желтого цветов. При этом огни выглядят размытыми и вытянутыми. Это создает впечатление быстрого движения объекта в небе. По словам астронома, объект некоторое время находился над лагерем и привлек внимание наблюдателей.

«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — написал Крупко.

Позже в комментарии NGS55.RU ученый предположил, что необычное явление может иметь вполне земное объяснение.

«Я заснял это явление под Омском — в Кормиловском районе. Вероятно, это самолет. Он барражирует туда-сюда. Кто-то его запускает каждый вечер со стороны Омска. Идет со стороны города, очень низко. <…> Но мы все-таки не знаем, что это точно. Я думаю, что все-таки это самолет», — пояснил он.

Ранее новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось запечатлеть редкое космическое событие.