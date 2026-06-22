Стала известна судьба земных микробов на Марсе

Земные патогены вполне способны сохранить жизнеспособность на Марсе, доказал микробиолог Томмазо Дзаккария экспериментальным путем. Это все более актуальное с учетом грандиозных космических амбиций человечества исследование стало докторской молодого ученого, которую он защитил в Университете Радбода.

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Будущий доктор по внутренним болезням (по российским стандартам — кандидат медицинских наук) провел серию опытов в Немецком центре авиации и космонавтики, в которых оценил выживаемость микроорганизмов на Луне, Марсе и ледяных спутниках Юпитера и Сатурна, где, по имеющимся данным, присутствует вода.

«Есть свидетельства, что на Марсе когда-то существовали горячие источники, а также обнаружены аминокислоты и углеродсодержащие соединения. В некоторых районах температура может достигать комфортных +20 °C. Все это благоприятствует жизни», — говорит исследователь.

Микроживность он подвергал воздействию высоких доз радиации, обезвоживания и замораживания. Различные микроорганизмы, обитающие в экстремальных земных условиях — например, возле вулканов и в Антарктиде — продемонстрировали высокую приспособляемость. Лучше всех показали себя дрожжи. «Они усиливают способность восстанавливать повреждения ДНК и активируют защитные химические реакции внутри клеток», — объясняет Дзаккария.

Кроме того, он изучил несколько широко известных возбудителей болезней человека, в частности бактерию Klebsiella pneumoniae, вызывающую пневмонию. Он заметил, что после имитации марсианского путешествия эти патогены уменьшаются в размерах, но при этом сохраняют жизнеспособность. В лабораторных экспериментах иммунные клетки из крови человека реагировали на такие «съежившиеся» патогены значительно слабее.

Это важный сигнал для астронавтов, которые и без того сталкиваются в космосе с ослаблением здоровья и поэтому должны проявлять особую осторожность в отношении инфекций. Космические полеты серьезно нагружают иммунную систему из-за отсутствия нормального суточного ритма, неполноценного питания, нарушений работы кишечника, повреждений ДНК, вызванных радиацией, ограниченного общения и долгого пребывания в замкнутом пространстве.

Кроме того, астронавтам нужно опасаться реголита. Автор сравнил воздействие на легкие аналогов марсианской и лунной пыли и земного песка.

«Мы наблюдали, что материал с Марса, а еще в большей степени — с Луны, повреждает защитный слой легких и провоцирует инфекции. Земной материал такого эффекта не давал», — констатирует ученый.

По мнению научных руководителей доктора Дзаккарии, результаты его исследования будут полезны и на Земле.