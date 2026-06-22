Индия захотела создать конкурента Starlink

Индийская компания Jio Platforms захотела создать конкурента SpaceX Starlink. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам управляющего директора Jio Platforms Акаша Амбани, компания изучает возможность развертывания группировки низкоорбитальных спутников. По его словам, Jio Platforms также сотрудничает с глобальными спутниковыми провайдерами, чтобы «ускорить доступность услуг, одновременно создавая собственные долгосрочные суверенные возможности».

По данным The Economic Times, Jio Platforms планирует запустить более 1600 низкоорбитальных спутников в течение следующих двух-трех лет.

Ранее Financial Times и Bloomberg со ссылкой на заявление главы компании SpaceX Илона Маска заметили, что план Евросоюза ограничить доступ к спутниковому спектру для США и Китая ставит под угрозу связь на Украине через Starlink.

В том же месяце Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на выводы зарубежных исследователей рассказал, что заглушенные российским комплексом «Волна-Купол-Гарант» спутники Starlink, используемые Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по территории России, получили необратимые повреждения.