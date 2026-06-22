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Индийская компания захотела создать конкурента Starlink

Lenta.ru

Индийская компания Jio Platforms захотела создать конкурента SpaceX Starlink. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Индия захотела создать конкурента Starlink
© Лента.Ru

По словам управляющего директора Jio Platforms Акаша Амбани, компания изучает возможность развертывания группировки низкоорбитальных спутников. По его словам, Jio Platforms также сотрудничает с глобальными спутниковыми провайдерами, чтобы «ускорить доступность услуг, одновременно создавая собственные долгосрочные суверенные возможности».

По данным The Economic Times, Jio Platforms планирует запустить более 1600 низкоорбитальных спутников в течение следующих двух-трех лет.

Ранее Financial Times и Bloomberg со ссылкой на заявление главы компании SpaceX Илона Маска заметили, что план Евросоюза ограничить доступ к спутниковому спектру для США и Китая ставит под угрозу связь на Украине через Starlink.

В том же месяце Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на выводы зарубежных исследователей рассказал, что заглушенные российским комплексом «Волна-Купол-Гарант» спутники Starlink, используемые Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по территории России, получили необратимые повреждения.