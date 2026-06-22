Найден суперпаразит, который ест «зомби-грибы»

Биологи из Института биологии и охраны тропиков Малайзийского университета Сабаха (UMS) совершили удивительное открытие во время серии экспедиций в девственные леса Борнео. В отдаленном и труднодоступном районе на юге штата Сабах — долине Данум — ученые обнаружили новый вид паразитического гриба, который охотится на знаменитые «зомби-грибы». Подробное описание открытия было опубликовано в авторитетном международном журнале по ботанической таксономии Phytotaxa.

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Новый вид получил официальное название Pleurocordyceps cornusynnemata. Как объяснил заместитель директора института Джая Силан Сатхия Силан, этот организм классифицируется учеными как «гиперпаразит», поскольку он эффективно паразитирует на первичном патогене, фактически занимая более высокую ступень в пищевой цепочке микромира.

Паразит внутри паразита

Целью нового гриба становятся муравьи, уже зараженные представителями рода Ophiocordyceps — теми самыми классическими «зомби-грибами». В обычных условиях кордицепс полностью подчиняет себе нервную систему насекомого, заставляя его вести себя хаотично, покинуть колонию, забраться повыше на растение и намертво закрепиться там челюстями. После смерти хозяина зрелый гриб прорастает сквозь его хитиновый экзоскелет, чтобы максимально эффективно рассеять свои споры по округе.

Однако Pleurocordyceps cornusynnemata полностью ломает этот жестокий сценарий. Вместо того чтобы манипулировать поведением самого насекомого-хозяина, этот сверхпаразит проникает внутрь и начинает питаться живыми тканями активно развивающегося кордицепса, буквально пожирая его изнутри.

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Свое уникальное видовое имя cornusynnemata находка получила благодаря необычной, четко выраженной роговидной структуре. По словам исследователей, это первый известный науке представитель своего рода, обладающий столь специфическим строением тела.

Перспективы для медицины и фермеров

В ходе тех же полевых выездов малайзийские биологи сделали еще одно важное открытие — задокументировали неизвестный ранее вид гриба, специализирующегося на уничтожении пауков. Этот патоген поражает паукообразных, прорастает сквозь тело жертвы и распространяет свои споры, приводя к быстрой и неизбежной смерти хозяина.

Подобные открытия имеют колоссальное значение как для фундаментальной науки, так и для прикладной медицины. Документирование новых видов паразитических грибов открывает перед человечеством огромные перспективы. По заявлению доктора Силана, обнаруженные организмы обладают мощным скрытым потенциалом: они могут послужить ценной биологической основой для разработки антимикробных препаратов нового поколения. Кроме того, их планируют использовать в сельском хозяйстве для экологически безопасной защиты урожая от насекомых-вредителей без применения опасных химикатов.