В Болгарии обнаружили артефакт с надписью в честь Геракла

На раскопках античного города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии археологи обнаружили каменную чашу с надписью, посвященной Гераклу Кинагидасу — Гераклу в его охотничьем воплощении. Об этом сообщают журнал Archaeologia Bulgarica. Находка стала второй за нынешний сезон раскопок — несколькими днями ранее здесь же нашли алтарь с аналогичным посвящением. Вместе они складываются в картину религиозной жизни города, о которой до недавнего времени почти ничего не было известно.

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Щит, зверь и текст на камне

Чаша сохранилась частично, но надпись читается достаточно хорошо, чтобы установить ее смысл. Под текстом вырезан рельеф щита, характерного для македонской иконографии — похожие щиты хорошо известны по македонским монетам и другим артефактам той эпохи, и их появление на ритуальном предмете не случайно: оно указывает на культурную среду, в которой формировался этот культ.

На противоположной стороне сосуда угадывается фрагмент другого изображения — предположительно голова коня или кабана. Специалисты пока не дают окончательного ответа, но оба варианта вписываются в охотничью символику. Кабан в античной традиции — один из главных противников Геракла, конь — неизменный спутник воина и охотника.

Геракл Кинагидас — охотничий аспект героя, связанный с дикой природой, физической силой и ритуальной защитой. В отличие от Геракла-героя, победителя чудовищ, Кинагидас — покровитель охоты как таковой, божество, к которому обращались перед выходом в лес или горы. Животное изображение на сосуде и македонский щит вместе указывают на то, что чаша была частью продуманного культового контекста, а не бытовым предметом.

Два посвящения — один комплекс

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Раскопки ведет профессор Людмил Вагалински из Национального археологического института при Болгарской академии наук. По данным его команды, чаша найдена рядом с алтарем, на котором незадолго до этого прочли надпись «Антигон — Гераклу Кинагидасу». Оба объекта датируются приблизительно одним временем, и исследователи склонны считать их частью единого ритуального комплекса — возможно, небольшого святилища или жертвенной зоны при храме Геракла.

То, что два эпиграфических памятника — надпись на алтаре и надпись на чаше — появились в одном месте в рамках одного сезона, само по себе редкость. Обычно такие находки разбросаны по разным раскопкам и годам. Здесь они дают возможность изучить целый ритуальный контекст, а не отдельные фрагменты.

Помимо чаши, археологи извлекли фрагмент основания похожего каменного сосуда. Предстоит петрографический анализ — исследование состава и структуры камня, — чтобы выяснить, принадлежат ли оба предмета одному сосуду или речь идет о двух разных ритуальных чашах. Результат важен для понимания масштаба культа: одна чаша — это личное посвящение, две — признак более организованной практики.

Город на границе двух миров

Гераклея Синтика находится вблизи деревни Рупите, недалеко от Петрича, в регионе, который в античности располагался на стыке Македонии и Фракии. Само название города хранит память о синтах — фракийском племени, жившем в этих краях. Город развился в крупный античный центр, а затем продолжил существование уже под римским управлением — и каждый из этих периодов оставил здесь свои следы.

Сегодня Гераклея Синтика — один из наиболее значимых и активно исследуемых археологических проектов Болгарии. Прежде здесь находили надписи, статуи, общественные здания и следы городской планировки, которые вместе рисуют образ города, сложившегося на пересечении македонской, фракийской, греческой и римской традиций. Совсем недавно, в этом же сезоне, на том же месте откопали мраморный торс и фрагмент статуи богини — предположительно из того же храмового района.

Две надписи с именем Геракла Кинагидаса, найденные в одном месте за несколько дней, — это уже не случайность. Алтарь, ритуальная чаша, македонский щит и повторяющееся имя героя в одном археологическом контексте говорят о культе, который занимал заметное место в общественной и религиозной жизни города.