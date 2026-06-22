Предсказана стоимость iPhone 18 Pro

CEO Apple Тим Кук подтвердил, что компания вынуждена повышать цены на свою продукцию из-за роста производственных расходов. По оценкам аналитиков, для сохранения прибыльности iPhone 18 Pro может подорожать примерно на $200-300.

Стоимость iPhone 18 Pro

Так стоимость оперативной памяти для iPhone 18 Pro может вырасти с $39 до $145, а накопителей – с $13 до $51.

Кроме того, прогнозируется, что общая стоимость комплектующих и производства iPhone 17 Pro, которая сейчас составляет около $530, увеличится на 25% и достигнет $726 в случае iPhone 18 Pro. Чтобы сохранить 47-процентную валовую маржу iPhone 17 Pro, цена базовой версии iPhone 18 Pro должна вырасти примерно до $1399.

С другой стороны, учитывая стандартный подход Apple к ценообразованию, компания может выпустить устройство по цене $1299 с маржой около 44%.

Стоимость iPhone 18 Pro Max

Отдельно аналитики допускают ещё более заметное подорожание старшей версии. Если текущие прогнозы по стоимости памяти, накопителей и других компонентов подтвердятся, базовая цена iPhone 18 Pro Max может приблизиться к отметке $1500.

В таком контексте слухи о потенциальном iPhone Ultra стоимостью около $2000 уже не выглядят чрезмерно смелыми: Apple может постепенно подводить рынок к ещё более дорогому премиальному сегменту.

Стратегия Apple

На фоне роста цен на компоненты и высокого спроса на оборудование для искусственного интеллекта пока неясно, какую стратегию Apple выберет для следующего поколения iPhone. Компания может частично взять дополнительные расходы на себя, но при сохранении текущей маржинальности подорожание флагманских моделей выглядит всё более вероятным.